Bolnica mora isplatiti 140.000 eura obitelji jer je pacijent s COVID-om prerano pušten kući

Klinički bolnički centar Zagreb mora isplatiti oko 140.000 eura (plus kamate) neimovinske i imovinske materijalne štete članovima obitelji pacijenta koji je u bolnici, u kojoj je bio zbog operativnog zahvata, zaražen koronavirusom i pušten kući, a nakon mjesec i pol dana je preminuo. KBC, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Varaždinu, mora podmiriti i troškove parničkog postupka u iznosu od 32.500 eura. Tužbu je podnijelo troje članova obitelji radi naknade štete. Operativni zahvat nad pacijentom obavljen je u travnju 2021. Prije prijma u bolnicu pacijent je bio testiran, a nalaz na SARS-CoV-2 bio je negativan. Nakon operativnog zahvata boravio je na odjelu Klinike za neurologiju u kojoj zbog epidemije COVID-a nisu bile dozvoljene posjete, pa je s obitelji komunicirao putem mobitela. Tijekom cijelog postoperativnog razdoblja nije napuštao sobu. Na dan planiranog otpusta dobio je temperaturu i počeo kašljati, pa je testiran na koronavirus.

PCR test bio je pozitivan. Tjedan dana nakon operacije stanje mu je, kažu članovi obitelji, bilo ozbiljno s vrlo lošom prognozom, tim više što je pred otpust utvrđeno da ima ranu upalu pluća. Iz otpusnog pisma ne proizlazi da je prije otpusta pregledan od strane liječnika, ne postoje oksimetrijski podaci, a nije obavljen ni RTG pluća. Nakon izlaska iz bolnice stanje mu se znatno pogoršalo, imao je povišenu temperaturu, otežano je disao i osjećao opću slabost, pa ga je obitelj odvezla u opću bolnicu, gdje je RTG snimka pokazala promjene na plućnim krilima, što je, ističu, izravno povezano sa COVID-om. Odmah je hospitaliziran, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Preminuo je mjesec i pol nakon otpusta iz KBC-a. Čanovi obitelji u tužbi navode da su već u travnju 2021. na snazi bile smjernice Ministarstva zdravstva koje su tražile da se pacijentima oboljelim od Covid-a 19 što ranije odpočne sa terapijom lijekom Remdesivir, i smatraju da je odluka o otpustu pacijenta bila nekritična i neopravdana.

Imao bi, uvjereni su, daleko veće šanse preživjeti da se na vrijeme u KBC-u počelo s adekvatnom terapijom. U odgovoru na tužbu KBC kažu da nije počinjena liječnička pogreška niti propust. Nakon PCR test koji je bio pozitivan pacijent višekratno pregledavan od strane odjelnih liječnika i sestara. Koordinator za COVID KBC-a Zagreb iznio je preporuke po tada važećim smjernicama Ministarstva zdravstva i KBC-a Zagreb o postupanju s bolesnicima s COVID-om ovisno o njihovoj kliničkoj slici. U ovom slučaju preporučene su mjere izolacije u kućnoj njezi, s obzirom da je neurokirurško liječenje završeno, a bolesnik je imao blagu kliničku sliku infekcije koronavirusom.

Pacijentu i supruzi usmeno su dane jasne preporuke da se javi u najbližu bolnicu odnosno ukoliko dođe do pogoršanja kliničke slike, a nalazi u trenutku otpusta nisu pokazivali znakove teže infekcije virusom. Kako je inkubacija u prosjeku 14 dana, nije moguće sa sigurnošću reći u kojem trenutku je došlo do infekcije, ističu u KBC-u koji osporava visinu tužbenog zahtjeva u cijelosti jer smatra da su utuženi iznosi paušalno navedeni i ničime potkrijepljeni.

No, u sudskom obrazloženju presude piše da su tužitelji provedenim medicinskim vještačenjem dokazali da je bilo medicinski opravdano pacijenta zadržati na daljnjem bolničkom liječenju jer je već bio imunokompromitirani bolesnik, što je zahtijevalo povećani oprez kod dodatne infekcije SARS-CoV-2 i redovitu provjeru saturacije krvi kisikom. Dokazali su da smrt nije bila posljedica sudbinskog tijeka bolesti, već liječničke pogreške.

Naposljetku, dokazali su da smrt nije nastala kao posljedica bolesti od koje je bolovao i zbog koje je hospitaliziran, već naprotiv, uslijed propusta u pravodobnom i pravilnom dijagnosticiranju njegovog pogoršanog zdravstvenog stanja. Vještaci su istaknuli da otpust pacijenta iz bolnice s neevidentiranim vitalnim parametrima i propuštanje uobičajene dijagnostike saturacije krvi kisikom predstavlja postupanje protivno pravilima struke i da je otpustom iz bolnice izgubljena realna šansa za pravodobno uvođenje specifičnog lijeka za ovu vrstu virusne infekcije i nastavak liječenja u bolničkim uvjetima.