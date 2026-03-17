Amerikanci poslali ‘grdosiju’ od 260 metara prema Iranu, u utrobi krije najbolje obučene specijalce?

Američka mornarica, za koju se vjeruje da prevozi tisuće marinaca i mornara na Bliski istok, približava se Malajskom tjesnacu kod Singapura dok se probija do te regije, pokazali su podaci pomorskog praćenja u utorak. Amfibijski jurišni brod USS Tripoli približavao se Singapuru, na jugozapadnom rubu Južnog kineskog mora, u utorak ujutro, prema podacima praćenja AIS-a koje je vidio CNN. Brodovi američke mornarice često se kreću s isključenim AIS transponderima. Otkrivanje njihovih položaja tijekom tranzita kroz područja s gustim pomorskim prometom, poput voda oko Singapura, omogućuje sigurnije operacije.

Vjeruje se da Tripoli prevozi trupe iz 31. ekspedicijske jedinice marinaca (MEU) sa sjedištem u Okinawi, snage za brzi odgovor od 2200 ljudi, nakon što je Pentagon naredio raspoređivanje jedinice, rekla su tri dužnosnika upoznata s planovima. Dužnosnici su za CNN rekli da se jedinica šalje na Bliski istok, ne otkrivajući točno gdje će biti raspoređena ili za što će se koristiti. MEU se sastoji od četiri elementa: zapovijedanja, kopnene borbe, zračne borbe i logističke borbe. MEU-ovi su se obično koristili za misije poput evakuacija i amfibijskih operacija koje zahtijevaju kretanje brodova do obale, poput prepada i napada. Također imaju kopnene i zrakoplovne borbene komponente, a neke su jedinice obučene za specijalne operacije.

Marinetraffic.com je prikazao trag "neodređenog američkog ratnog broda" koji je 11. ožujka napuštao Okinawu kroz Južno kinesko more i približavao se Singapuru u utorak ujutro brzinom od oko 35 km/h. Sa sjedištem u Sasebu u Japanu, Tripoli, dug gotovo 240 metara i istisnine 45000 tona, u biti je mali nosač zrakoplova koji prevozi lovce F-35 i transportne zrakoplove MV-22 Osprey, kao i desantna plovila za prebacivanje trupa na obalu. To je vodeći brod u skupini spremnoj za amfibijsko plovidbu, koja bi inače uključivala amfibijske transportne dokove USS New Orleans i USS San Diego.