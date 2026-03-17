Naftovod Družba mogao bi se popravljati EU novcem

U ponedjeljak su se trebale održati trilateralne konzultacije između Mađarske, Slovačke i Ukrajine na kojima se, međutim, ukrajinska delegacija nije pojavila. Jasno da je na to reagirao mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó tvrdeći kako je delegacija mađarskog ministarstva energetike provela tri dana u Kijevu tražeći razgovor, a da ni inspektorima EU nije dopušteno doći na mjesto oštećenja naftovoda Družba. Na to su se u ponedjeljak pismom Volodimiru Zelenskom obratili Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, i Antonio Costa, predsjednik Europskog vijeća, tvrdeći kako će EU brzo pružiti svu potrebnu tehničku podršku kako bi se naknadno mogli provesti popravci naftovoda Družba. To bi se moglo platiti europskim sredstvima.

– Potpuno smo svjesni da bi usred ruske kontinuirane agresije i njezinih neumoljivih napada na kritičnu infrastrukturu Ukrajine Ruska Federacija mogla nanijeti daljnju štetu naftovodu. Međutim, u trenutačnom kontekstu visoke volatilnosti energetskih tržišta, nastavak tranzita nafte kroz teritorij Ukrajine postaje od veće važnosti za očuvanje stabilnosti tržišta. To je također u skladu s postojećim ugovornim obvezama Ukrajine, kao i s odstupanjem predviđenim za Mađarsku i Slovačku od opće zabrane EU na uvoz ruske nafte – napisali su Von der Leyen i Costa. Istaknuli su kako ih je Mađarska, kako pišu, podsjetila da nije u poziciji pristati na 90 milijardi dolara pomoći Ukrajini u ovakvoj situaciji. Jučer je pismom odgovorio Volodimir Zelenski.

– Optužbe da Ukrajina namjerno opstruira prijevoz nafte naftovodom Družba su neosnovane. Prekid je rezultat nedavnih ruskih terorističkih napada na naftovod i pripadajuću infrastrukturu – napisao je tvrdeći kako Ukrajina dnevno ulaže napore da se naftovod osposobi i pokrene. Ova je prepiska u Mađarskoj dočekana s velikim entuzijazmom jer se predstavlja kao konačno shvaćanje da je Ukrajina ta koja izaziva problem. Posljednjih se dana Hrvatska nije spominjala u mađarskim i slovačkim istupima, no jasno je da, ako se naftovod Družba ne pokrene, JANAF ostaje jedini način dopreme nafte u Mađarsku.

U ponedjeljak je ministar gospodarstva Ante Šušnjar bio u Bruxellesu na sastanku ministara energetike zemalja EU. – Jedina intencija koju Mađarska ima jest osigurati daljnju opskrbu jeftinom ruskom naftom. No, ona se mora odlučiti kojem svijetu pripada, zapadnom koji osuđuje rusku agresiju ili nastaviti kupovati rusku naftu kojem svijetu pripadaju, zapadnom koji osuđuje rusku agresiju ili nastaviti kupovati rusku naftu –rekao je Šušnjar.