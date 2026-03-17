SRBIJA, KOSOVO, BiH

Stier: 'BiH nije ispunila uvjete za otvaranje pregovora'

VL
Večernji.hr
17.03.2026.
u 16:05

Predstavljena su godišnja izvješća o BiH, Srbiji i Kosovu na Vanjskopolitičkom odboru Europskog parlamenta. Davor Ivo Stier je predstavio zaključke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Bosne i Hercegovine, stoji u priopćenju. Naglasio je da BiH još nije imenovala glavnog pregovarača niti ispunila uvjete za otvaranje pregovora. Izjavio je i da su federalna rješenja predložena u izvješću Europskog parlamenta iz 2014. godine i dalje aktualna glede promjene izbornog zakona  u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava. Pozvao je Europsku komisiju i Vijeće na pronalazak zajedničkih rješenja za otklanjanje problema na granici s BiH povodom pune primjene sustava ulaska-izlaska (EES).  

Ocijenio je i da se Srbija udaljava od europskog puta i postaje sigurnosna prijetnja na jugoistoku Europe. Naglasio je kako je društvo u Srbiji i dalje duboko polarizirano i podijeljeno, a želja za ulaskom u EU ostaje deklarativna, dok se odmiču od europskih vrijednosti. Posebno u pogledu slobode okupljanja i medijske te akademske slobode. Naglasio je da se Srbija odbija javno usuglasiti s europskom vanjskom i sigurnosnom politikom, dok istovremeno jača vojnu suradnju s Rusijom i Kinom. Također je istaknuo kako nabavljaju  ne samo obrambene sustave već skupo i sofisticirano ofenzivno oružje, poput kineskih supersoničnih raketa, piše u priopćenju.

Posebnu je pozornost posvetio položaju nacionalnih manjina u Srbiji, naglašavajući kako je znatno poboljšan status mađarske zajednice dok i dalje ostaju značajni problemi u poštivanju prava drugih manjina, poput rumunjske, bugarske i hrvatske. Ove se godine održavaju izbori za manjinska vijeća, pri čemu je ključno osigurati njihov nesmetani i slobodan izbor. U priopćenju stoji kako je također naglašeno da je, nakon 18 godina neovisnosti, vrijeme da EU dodijeli status kandidata Kosovu. Briselskim i ohridskim sporazumom, Srbija se obvezala da se neće protiviti članstvu Kosova u regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Istovremeno, Kosovo mora ispuniti obavezu o stvaranju vijeće općina na sjeveru zemlje. Isto tako mora više voditi računa o poštivanju prava manjih zajednica, poput hrvatske manjine u Janjevu i Letnici. Stier je pozdravio nedavni sporazum oko zakona o strancima na Kosovu kao pozitivan korak prema dijalogu centralnih vlasti u Prištini sa srpskom zajednicom. Na kraju je izrazio razočarenje s nedostatkom dogovora među političkim čimbenicima o izboru novog predsjednika države, čime Kosovo riskira nove izbore i političku nestabilnost, piše u priopćenju. 

Kosovo Srbija BiH Davor Ivo Stier

