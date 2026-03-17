FOTO Ubojiti UAV udara daleko iza neprijateljskih linija. Ovo je dosad najnaprednija iranska bespilotna letjelica

Turski proizvođač dronova Baykar, najpoznatiji po svom popularnom dronu Bayraktar TB2, predstavio je svoju dosad najnapredniju letjelicu. K2 Kamikaze UAV je teška jurišna bespilotna letjelica pokretana umjetnom inteligencijom koja može letjeti preko 2000 kilometara, nositi bojevu glavu od 200 kilograma i autonomno djelovati u koordiniranim grupama - poznatim kao rojevi - čak i bez korištenja GPS-a. S maksimalnom težinom pri polijetanju od 800 kilograma, K2 se čvrsto nalazi u teškoj kategoriji ovakvih dronova. Njegov domet od 2000 km i više od 13 sati autonomne izdržljivosti leta ukazuju na sustav koji nije dizajniran za frontovske okršaje, već za duboke udare na stratešku infrastrukturu i visokovrijedne ciljeve daleko iza neprijateljskih linija.