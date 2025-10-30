Traže se radnici diljem Hrvatske: Uvedeno novo radno mjesto, edukacija traje tek nekoliko mjeseci

Diljem Hrvatske traje velika potraga za operativnim djelatnicima za sigurnost i civilnu zaštitu u osnovnim i srednjim školama. Prema podacima s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutačno je aktivno 78 oglasa. Riječ je o novom profilu zaposlenika koji bi trebao reagirati na konflikte, provjeravati posjetitelje na ulazu, brinuti o sigurnosti škole te pomagati u održavanju i prevenciji izvanrednih situacija. Neto plaća iznosi nešto više od tisuću eura, ovisno o prebivalištu i poreznim olakšicama, dok bruto iznosi 1436 eura.

Na natječaj se mogu prijaviti i muškarci i žene, koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu te su završili ili će u roku od šest mjeseci završiti program obrazovanja za djelomičnu kvalifikaciju operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program traje 250 sati i provodi se u učilištima za obrazovanje odraslih uz odobrenje Ministarstva. Polaznici uče taktike rješavanja konflikata, pregovaranja, prepoznavanje opasnih situacija, provjeru identiteta, primjenu tjelesne snage sukladno ovlastima te osnove pružanja prve pomoći.

Za upis je potrebno hrvatsko državljanstvo, punoljetnost, psihofizička sposobnost i osobna dostojnost. Nakon završetka edukacije slijedi završna provjera znanja i vještina pred tročlanim povjerenstvom. Prednost pri zapošljavanju imaju hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji, civilni i vojni invalidi rata te osobe s invaliditetom, prema posebnim propisima.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih do sada je izdalo više od 1300 suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na ovoj poziciji. Ravnatelji ističu da je riječ o poslu koji zahtijeva i pedagoške kompetencije. - Nije isto biti zaštitar u nekom štićenom objektu i u školskoj ustanovi. Treba imati smisla za djecu i znati se postaviti u konfliktnim situacijama - objasnio je Antonio Jurčev, ravnatelj OŠ Antun Gustav Matoš za Dnevnik.hr

Jedna od škola koja trenutačno zapošljava djelatnika za sigurnost je Medicinska škola Karlovac. Ravnateljica Jasminka Štajcer istaknula je da osoba na toj poziciji mora biti savjesna, odgovorna i tjelesno spremna. - Provodit će preventivne mjere zaštite, rukovati vatrogasnom opremom, voditi evidencije, pružati prvu pomoć, surađivati s hitnim službama i održavati red na školskim događajima - navodi Štajcer za Srednja.hr.

Djelatnik će, kaže, biti zaposlen i tijekom školskih praznika, jer škola tada nije prazna - održavaju se ispiti, radi administracija i provode se radovi. U OŠ Josipa Broza u Kumrovcu, djelatnik vodi evidenciju o posjetiteljima i educira učenike i osoblje o sigurnosti.

- Naša je škola u mirnoj sredini, ali roditelji kažu da se osjećaju sigurnije otkako imamo djelatnika za sigurnost - kaže službenica za informiranje Jasna Čičak.

Slično iskustvo imaju i u OŠ Jabukovac, gdje je novi djelatnik preuzeo ulogu kontrole pristupa i evidencije posjetitelja. - Ako netko dođe nenajavljen, djelatnik prvo provjerava tko je i zašto dolazi, a tek potom ga pušta u školu. Učenici se ponašaju mirnije kada je on prisutan - navode iz škole.