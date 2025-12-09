Strani radnik u Zagrebu pao sa skele od sedam metara, teško je ozlijeđen

Teška nesreća na radu dogodila se jučer oko 12 sati na gradilištu na području Trešnjevke, gdje je 34-godišnji strani radnik pao sa skele visoke oko sedam metara. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, izvjestili su iz zagrebačke Policije. O događaju je obaviješten Državni inspektorat.
