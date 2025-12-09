Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
POMOĆ MU JE PRUŽENA U KBC-U SESTRE MILOSRDNICE

Strani radnik u Zagrebu pao sa skele od sedam metara, teško je ozlijeđen

Zagreb: Postavljanjem skela počela sanacija zgrade u Vukovarskoj
Patrik Macek/PIXSELL / ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 10:08

O događaju je obaviješten Državni inspektorat.

Teška nesreća na radu dogodila se jučer oko 12 sati na gradilištu na području Trešnjevke, gdje je 34-godišnji strani radnik pao sa skele visoke oko sedam metara. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, izvjestili su iz zagrebačke Policije. O događaju je obaviješten Državni inspektorat. 
Ključne riječi
Zagreb strani radnici nesreća PUZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Blagoslov i otvaranje studentskog restorana Manducath na Hrvatskom katolickom sveucilistu
FINANCIRANO OD ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Zagreb bogatiji za još jednu studentsku menzu: HKS otvorio restoran Manducath

Restoran raspolagaže s 250 sjedećih mjesta, a studenti će u njemu moći blagovati svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati. Jela će se pripremati u opremljenoj modernoj kuhinji, a na traku za samoposluživanje stizat će raznovrsna ponuda jela, kao i posebni meniji u okviru sustava subvencionirane studentske prehrane, koji iznosi 0,86 eura. Izgradnja i opremljenost ove menze u cijelosti je financirana od strane Zagrebačke nadbiskupije.

Učitaj još

Kupnja