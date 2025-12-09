Strani radnik u Zagrebu pao sa skele od sedam metara, teško je ozlijeđen

FINANCIRANO OD ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Zagreb bogatiji za još jednu studentsku menzu: HKS otvorio restoran Manducath

Restoran raspolagaže s 250 sjedećih mjesta, a studenti će u njemu moći blagovati svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati. Jela će se pripremati u opremljenoj modernoj kuhinji, a na traku za samoposluživanje stizat će raznovrsna ponuda jela, kao i posebni meniji u okviru sustava subvencionirane studentske prehrane, koji iznosi 0,86 eura. Izgradnja i opremljenost ove menze u cijelosti je financirana od strane Zagrebačke nadbiskupije.