Tragedija u Srbiji: Osmomjesečna beba preminula zbog opeklina

Osmomjesečna beba iz Valjeva u Srbiji preminula je zbog opeklina zadobivenih u obiteljskoj kući. Prema neslužbenim informacijama portala Blic, u nedjelju navečer, 25-godišnja majka dovela je svoje dijete na hitnu u besvjesnom stanju s opeklinama opasnima po život. Nakon više od sat i pol reanimacije, dijete je preminulo.

Istraga o tragediji je u tijeku, no vjeruje se kako je do nesreće došlo kada je četverogodišnji dječak pustio vruću vodu u kadi u kojoj se nalazila njegova osmomjesečna sestra. Majka u to vrijeme nije bila u kupaonici.

