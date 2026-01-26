Naši Portali
TRAGIČNA SMRT NA SKIJALIŠTU

Tragedija u Austriji: Dječak iz Češke poginuo na stazi

Fotografije iz zraka skijališta na Kupresu
Foto: Matko Begovic/PIXSELL/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.01.2026.
u 22:14

Razlozi zbog kojih je 14-godišnjak izgubio kontrolu i sletio sa staze još nisu poznati. Dječak je u Austriji bio na odmoru s ocem, kao dio veće skupine turista.

Četrnaestogodišnji dječak iz Češke izgubio je život u skijaškoj nesreći u Austriji nakon što je na skijanju udario u stijenu. Nesreća se dogodila u ponedjeljak prijepodne oko 10 sati u skijalištu Feuerkogel u Gornjoj Austriji, kada je mladi skijaš na kraju obiteljske staze “Gruber” izletio s pripremljenog puta.

Prema policijskom izvješću, dječak je pao i izravno udario u stijenu. Djelatnik žičare, koji se zatekao u blizini, odmah je priskočio u pomoć i pozvao hitne službe. Spasilačke ekipe započele su reanimaciju na samoj stazi, no unatoč njihovim naporima, mladić je preminuo. Kako prenosi Kronen-Zeitung, spasioci su nakon sat vremena pokušaja spašavanja morali odustati.

“Problem je što izvan uređenih staza trenutno nema snijega koji bi ublažio ovako težak pad”, objasnio je zapovjednik alpske policije. Nakon što je izletio s pripremljene staze, dječak je pao još sedam metara preko kamenja i sipara na ravnom dijelu terena. Prema pisanju ORF-a, udarac u stijenu bio je toliko jak da je dječakova kaciga pukla. Razlozi zbog kojih je 14-godišnjak izgubio kontrolu i sletio sa staze još nisu poznati. Dječak je u Austriji bio na odmoru s ocem, kao dio veće skupine turista.

Podsjetimo, prošlog je vikenda u Austriji i Švicarskoj zabilježeno još dvoje smrtnih slučajeva skijaša u nesrećama na stazama. Tijekom austrijske skijaške sezone prosječno pogine 28 skijaša na uređenim stazama ili u osiguranim područjima za duboki snijeg. Prema podacima Austrijskog kuratorija za alpsku sigurnost, značajan dio tih smrtnih slučajeva nije uzrokovan padom, već kardiovaskularnim zatajenjem.

dječak tragedija Austrija Skijanje

