Kanađana pronađena mrtva na plaži rajskog otoka, bila je puna ugriza: 'Želimo vjerovati da se radi o utapanju, ali...'

Jutro na K’gari, otoku čije ime u jeziku lokalnih starosjedilaca znači "raj", započelo je tiho. Sunce je tek izlazilo kada je 19-godišnja Piper James krenula prema oceanu na jutarnje plivanje. Nekoliko sati kasnije pronađena je mrtva, okružena dingoima, divljim psima koji slobodno lutaju otokom na istočnoj obali Australije.

Što se točno dogodilo tog jutra još nije poznato. Privremeni nalazi obdukcije ukazuju na utapanje, ali i ugrize dingoa nanesene prije i nakon smrti. Iz Suda mrtvozornika savezne države Queensland poručili su da ugrizi naneseni prije smrti "vjerojatno nisu bili neposredan uzrok smrti". Ipak, okolnosti su dovoljno nejasne da su ponovno otvorile jedno od najosjetljivijih pitanja u Australiji: suživot ljudi i divljih životinja.

Piper, mlada Kanađanka avanturističkog duha, nekoliko je tjedana radila na otoku koji je pod zaštitom UNESCO-a, ostvarujući dugogodišnji san o Australiji. Njezin otac Todd James kaže da se nada kako je riječ o utapanju. "Naravno da svi želimo vjerovati da je to bilo utapanje. Grozno je, ali možda ipak mirnije od alternative", rekao je.

Ako se utvrdi da su dingoi imali ključnu ulogu u smrti mlade djevojke, bio bi to tek treći smrtonosni napad u Australiji u gotovo pola stoljeća i prvi u kojem je stradala odrasla osoba. Prvi, koji je obilježio nacionalnu traumu, dogodio se 1980. kada je dingo odnio bebu Azariju Chamberlain, a majka Lindy godinama kasnije oslobođena je optužbi za ubojstvo. Drugi slučaj zabilježen je 2001. upravo na K’gariju, tada poznatom kao Fraser Island, kada je u napadu dingoja poginuo devetogodišnji dječak, piše CNN .

Nakon tog slučaja uvedene su ograde oko naselja i resorta, a više od 30 dingoa je eutanazirano, što je tada izazvalo val prosvjeda. Danas, više od dvadeset godina kasnije, strah u lokalnoj zajednici nije toliko vezan uz samu opasnost, koliko uz mogućnost novog masovnog uklanjanja životinja. Vlada Queenslanda objavila je da će dingoi "uključeni u incident" biti uklonjeni i "humano uspavani", bez navođenja broja. Rendžeri su, kako tvrde vlasti, primijetili agresivno ponašanje čopora koje predstavlja "neprihvatljiv rizik za javnu sigurnost". Otac stradale djevojke kaže da se njegova kći takvom potezu ne bi protivila. "Piper to ne bi željela. Bila bi shrvana da se njezina smrt koristi kao opravdanje za to", rekao je.

Na K’gari godišnje dolazi oko pola milijuna ljudi zbog bijelih pješčanih plaža, tirkiznih jezera i netaknute prirode. Otokom luta do 200 dingoa, poznatih i kao wongari, koji zbog izolacije imaju jedno od najčišćih genetskih nasljeđa u zemlji. Upravo zato njihova zaštita smatra se pitanjem od nacionalnog značaja. Posjetitelji su jasno upozoreni: držati razmak od najmanje 20 metara, kretati se u skupinama, djecu držati nadohvat ruke, ne hraniti životinje i ne bježati. No pravila ne jamče sigurnost. Savjeti su se s godinama čak i mijenjali. Nekad se ljudima govorilo da u slučaju progona uđu u more. Nakon nekoliko napada, uključujući onaj iz 2023. kada je dječaka dingo povukao pod vodu, ta je preporuka povučena.

Piper je tog jutra otišla sama, bez takozvanog "dingo sticka". Nije mislila da joj treba. Njezin otac kaže da je znala da su životinje opasne, ali su joj izgledale "slatko", poput psa kojeg su imali kod kuće. Stručnjaci upozoravaju da upravo tu leži problem. Dingoi ljude ne doživljavaju kao plijen, već kao izvor hrane. Kada izgube strah, granica se brzo briše. A ljudi ih često podcijene jer ne izgledaju kao klasični grabežljivci.

Starosjedilački narod Butchulla, tradicionalni čuvari otoka, snažno se protive ideji uklanjanja dingoa i pozivaju na ograničenje broja posjetitelja, posebno tijekom sezone parenja. "Rješenje nije kazniti životinju", poručuju. "Boriti ćemo se protiv svakoga tko pokuša ukloniti wongari s K’garija." Vlada zasad odbija takvu opciju. Otok ostaje otvoren za turiste.

Piperina obitelj uskoro će doputovati na K’gari kako bi sudjelovala u tradicionalnoj ceremoniji pročišćenja. Njezin otac nada se da će smrt njegove kćeri barem dovesti do jasnijih pravila i bolje edukacije za mlade putnike koji su, poput Piper, hrabri i samostalni, ali ne uvijek svjesni koliko priroda može biti nemilosrdna. "Kad ste na turi, netko vas vodi, netko vas čuva. Kad ostanete sami, sve se promijeni", rekao je. "Volio bih da je netko to jasnije rekao Piper."