Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLIČNA SKIJAŠKA OAZA NADOMAK ZAGREBA

Skijaški centar Cerkno u Sloveniji i ove godine poziva susjede na uživanje u snježnim radostima

Foto: Nikola Zoko
1/7
Autor
Snježana Bičak
26.01.2026.
u 17:16

Na čak 18 km skijaških staza može se naučiti skijati, ali i daskati na snijegu ili trčati na skijama

Hrvatski su skijaši već naveliko okupirali skijališta diljem okolnih zemalja, no ima i onih koji još nisu odlučili gdje bi, a ne bi željeli zbog guštanja na snijegu putovati u neka daleko skijališta. Rješenje za njih je jedan od najboljih slovenskih, Skijaški centar Cerkno s modernim žičarama, 18 km uređenih staza za skijanje, vrhunskom lokalnom kuhinjom, udobnim smještajem uz skijašku stazu. Skijalište je već godinama zanimljivo gostima iz Hrvatske, a jedan od razloga su i raznolike staze; imaju ih od jednostavnih do izazovnih što ga čini idealnim za obitelji, početnike ali i iskusne skijaše. Također je popularno mjesto za školske skijaške kampove, sportske izlete, team-building događaje i treninge za profesionalne timove.

- Posljednje dvije godine bile su "zelene" zime za skijanje u Cerknu. Vrijeme je bilo neuobičajeno toplo, što nas je spriječilo u stvaranju snijega, a istovremeno je bilo vrlo malo snijega, zbog čega je bilo malo skijaških dana. Prvi skijaški tjedan ove godine, s prekrasnim vremenom i savršeno pripremljenim stazama, ponudio je obilje užitka mnogim hrvatskim skijašima. Pod pretpostavkom da vremenski uvjeti ostanu donekle normalni do kraja skijaške sezone, tj. do sredine ožujka, očekujemo negdje između 60.000 i 70.000 skijaša, od kojih će otprilike 8.000 biti iz Hrvatske- kaže Jože Oplotnik, direktor Skijaškog centra Cerkno i dodaje  da je u vrijeme školskih praznika potvrđeno kako je i ove godine Cerkno bio apsolutni skijaški hit obiteljima iz Hrvatske. 

Osim profesionalne škole skijanja, Skijaški centar ima i školu daskanja na snijegu i skijaškog trčanja. Najam opreme za sve oblike rekreacije i servis dostupni su na licu mjesta. Uz to, na vrhu Skijališta Cerkno, na 1.291 metru nadmorske visine smjestila se i šarmantna planinska kuća s terasom s odličnim pogledom, ugodnim restoranom i opuštajućim saunama. Prostrani, potpuno opremljeni apartmani u alpskom stilu s kuhinjom pružaju toplinu i udobnost čineći Alpsku Perlu omiljenim utočištem za obitelji i male grupe tijekom cijele godine. Apartmani su kreirani za parove, obitelji i grupe do najviše 11 osoba. Svaka jedinica uključuje dječju igraonicu, spremište za skije i prostor za sušenje zimske odjeće. Kućni ljubimci su dobrodošli. Na lokaciji se može kušati i domaća, tipično slovenska hrana.

No, odmor, osim skijanjem i uživanjem na snijegu, može se upotpuniti upoznavanjem znamenitosti Cerkljanskog kraja; istražiti arheološki park Divje Babe, dom najstarijeg glazbala na svijetu, posjetiti Partizansku bolnicu Franja koja je na popisu UNESCO-ve svjetske baštine ili zaviriti u poznati rudnik žive u obližnjoj Idriji. Zimi ne propustite Laufariju, stoljetnu karnevalsku tradiciju u Cerknom s izražajnim tradicionalnim drvenim maskama. Za one željne adrenalina tu je potpuno novi Adrenalinski park Cerkno s 40 prepreka raspoređenih na tri razine (po težini) što omogućuje uživanje u sadržaju cijeloj obitelji. Spustite se ziplineom kroz krošnje drveća ili se penjite na stijenu namijenjenu početnicima i iskusnim penjačima ispraćajući tako zimu, pozdravljajući proljeće.

Vozači digli bunt i prijete totalnom blokadom granice: Privode nas, deportiraju, tretiraju nas kao migrante

Ključne riječi
Skijanje skijalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!