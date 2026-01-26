Skijaški centar Cerkno u Sloveniji i ove godine poziva susjede na uživanje u snježnim radostima

Hrvatski su skijaši već naveliko okupirali skijališta diljem okolnih zemalja, no ima i onih koji još nisu odlučili gdje bi, a ne bi željeli zbog guštanja na snijegu putovati u neka daleko skijališta. Rješenje za njih je jedan od najboljih slovenskih, Skijaški centar Cerkno s modernim žičarama, 18 km uređenih staza za skijanje, vrhunskom lokalnom kuhinjom, udobnim smještajem uz skijašku stazu. Skijalište je već godinama zanimljivo gostima iz Hrvatske, a jedan od razloga su i raznolike staze; imaju ih od jednostavnih do izazovnih što ga čini idealnim za obitelji, početnike ali i iskusne skijaše. Također je popularno mjesto za školske skijaške kampove, sportske izlete, team-building događaje i treninge za profesionalne timove.

- Posljednje dvije godine bile su "zelene" zime za skijanje u Cerknu. Vrijeme je bilo neuobičajeno toplo, što nas je spriječilo u stvaranju snijega, a istovremeno je bilo vrlo malo snijega, zbog čega je bilo malo skijaških dana. Prvi skijaški tjedan ove godine, s prekrasnim vremenom i savršeno pripremljenim stazama, ponudio je obilje užitka mnogim hrvatskim skijašima. Pod pretpostavkom da vremenski uvjeti ostanu donekle normalni do kraja skijaške sezone, tj. do sredine ožujka, očekujemo negdje između 60.000 i 70.000 skijaša, od kojih će otprilike 8.000 biti iz Hrvatske- kaže Jože Oplotnik, direktor Skijaškog centra Cerkno i dodaje da je u vrijeme školskih praznika potvrđeno kako je i ove godine Cerkno bio apsolutni skijaški hit obiteljima iz Hrvatske.

Osim profesionalne škole skijanja, Skijaški centar ima i školu daskanja na snijegu i skijaškog trčanja. Najam opreme za sve oblike rekreacije i servis dostupni su na licu mjesta. Uz to, na vrhu Skijališta Cerkno, na 1.291 metru nadmorske visine smjestila se i šarmantna planinska kuća s terasom s odličnim pogledom, ugodnim restoranom i opuštajućim saunama. Prostrani, potpuno opremljeni apartmani u alpskom stilu s kuhinjom pružaju toplinu i udobnost čineći Alpsku Perlu omiljenim utočištem za obitelji i male grupe tijekom cijele godine. Apartmani su kreirani za parove, obitelji i grupe do najviše 11 osoba. Svaka jedinica uključuje dječju igraonicu, spremište za skije i prostor za sušenje zimske odjeće. Kućni ljubimci su dobrodošli. Na lokaciji se može kušati i domaća, tipično slovenska hrana.

No, odmor, osim skijanjem i uživanjem na snijegu, može se upotpuniti upoznavanjem znamenitosti Cerkljanskog kraja; istražiti arheološki park Divje Babe, dom najstarijeg glazbala na svijetu, posjetiti Partizansku bolnicu Franja koja je na popisu UNESCO-ve svjetske baštine ili zaviriti u poznati rudnik žive u obližnjoj Idriji. Zimi ne propustite Laufariju, stoljetnu karnevalsku tradiciju u Cerknom s izražajnim tradicionalnim drvenim maskama. Za one željne adrenalina tu je potpuno novi Adrenalinski park Cerkno s 40 prepreka raspoređenih na tri razine (po težini) što omogućuje uživanje u sadržaju cijeloj obitelji. Spustite se ziplineom kroz krošnje drveća ili se penjite na stijenu namijenjenu početnicima i iskusnim penjačima ispraćajući tako zimu, pozdravljajući proljeće.