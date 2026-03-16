U Savi pronađeno tijelo

U rijeci Savi, u blizini Zagreba, pronađeno je tijelo muške osobe, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema službenim informacijama, u nedjelju oko 11:50 u koritu Save, na području Velike Gorice, točnije u Drenju Ščitarjevskom, uočeno je tijelo zasad nepoznatog muškarca.

Iz Policijske uprave zagrebačke navode: „Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.“

Nakon očevida, tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, dodaju iz PU zagrebačke.