NESREĆA

Tragedija na britanskom otoku: Helikopter se srušio tijekom poduke, tri osobe poginule

Helikopter
Reuters/Pixsell/Ilustracija
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
25.08.2025.
u 21:04

Glasnogovornik službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.

Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio na polje tijekom poduke letenja u blizini ljetovališta na britanskom otoku Wightu u ponedjeljak, priopćila je policija. Policija Hampshirea i otoka Wighta priopćila je da ne može dati više informacija o žrtvama ni okolnostima incidenta.

Britanski mediji izvijestili su da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedna od njihovih letjelica, model G-OCLV, bila uključena u nesreću tijekom poduke letenja. Policija je ranije priopćila da se helikopter srušio na polju u blizini ljetovališnog grada Ventnora. Zračna služba hitne pomoći Hampshirea i otoka Wighta poslala je tim za pomoć. Glasnogovornik službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.

