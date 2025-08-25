Naši Portali
NAKON 2 TJEDNA POTRAGE

Pronašli tijelo poznatog biznismena na 68 metara dubine: Jahta prepolovljena nakon sudara

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
25.08.2025.
u 14:01

Incident se dogodio dok je Yukay bio na putu prema grčkom otoku Mikonosu iz Yalove u Turskoj. Nadležni još uvijek istražuju tvrdnje da je njegova jahta sudarila s teretnim brodom Arel 7, a kapetan broda uhićen je 10. kolovoza.

Tijelo za koje se vjeruje da pripada Halitu Yukayu, suosnivaču brodograditeljske kuće Mazu Yachts, pronađeno je jučer, 23. kolovoza, u Mramornom moru. Ovo otkriće dolazi nakon 19 dana intenzivne potrage i spašavanja, nakon što je Yukay početkom ovog mjeseca, 4. kolovoza, prijavljen kao nestao od strane svoje obitelji. Neposredno nakon toga otkrivena je i olupina njegove jahte, Graywolf, navodi portal Boat International. 

U pisanom priopćenju, Ured guvernera Balıkesira potvrdio je: "Kao rezultat operacija potrage provedenih od strane Obalne straže, Direkcije luka i lučkih kapetanija te Glavne direkcije za sigurnost obale, 23. kolovoza, oko 19:00 sati, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da pripada stradalom Halitu Yukayu." Priopćenje dalje navodi: "Korištenjem side-scan sonara i ROV uređaja, tijelo je otkriveno na dubini od 68 metara na morskom dnu, u blizini vjerojatnog mjesta sudara. Napori na izvlačenju tijela i dalje su u tijeku."

Incident se dogodio dok je Yukay bio na putu prema grčkom otoku Mikonosu iz Yalove u Turskoj. Nadležni još uvijek istražuju tvrdnje da je njegova jahta sudarila s teretnim brodom Arel 7, a kapetan broda uhićen je 10. kolovoza. Halit Yukay bio je cijenjena osoba i veliki prijatelj mnogih u jahting industriji. Njegova brodograditeljska kuća, Mazu Yachts, osnovana 2011. godine, brzo je stekla reputaciju zbog proizvodnje sigurnih i ekonomičnih plovila, a kasnije je izgradila i prepoznatljivo mjesto u sektoru polu-po narudžbi jahti.

Turski proizvođač u godinama koje su uslijedile razvio je nekoliko serija jahti, od 24,9-metarskog Mazu 82 do flagship modela 132 DS dugog 40,2 metara. Brojne nagrade uslijedile su nakon što je Mazu Yachts proširio ponudu na segment jahti duljih od 24 metra, uključujući 28,5-metarsku Waterlily, finalisticu na 2024 BOAT International Design & Innovation Awards.

Izjave i počasti za Yukaya počele su pristizati sa svih strana. Kako navodi portal Boat International, u izjavi turske brodograditeljske kuće Mengi Yay stoji: "Uvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj strasti prema moru, viziji i prijateljstvima. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, voljenima i obitelji Mazu Yachts."

pronalazak tragedija nesreća jahta

