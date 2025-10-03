Naši Portali
U MJESTU DONJI GUČANI

Tragedija kod Nove Gradiške: Auto naletio na pješakinju, poginula je

Hina
03.10.2025.
u 16:26

Okolnosti prometne nesreće bit će poznate nakon očevida, kažu u policiji

U prometnoj nesreći u Donjim Gučanima kod Požege u petak poslijepodne smrtno je stradala pješakinja, potvrdila je požeško-slavonska policija.

Policija je oko 14,30 sati zaprimila dojavu da je u mjestu Donji Gučani došlo do prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala ženska osoba.  Utvrđeno je da je osobni automobil udario pješakinju koja je na mjestu nesreće smrtno stradala. Okolnosti prometne nesreće bit će poznate nakon očevida, kažu u policiji.
Ovo je Range Rover u kojem su poginule četiri osobe: Iz mora izvukli automobil

