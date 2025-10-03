Naši Portali
U CRIKVENICI

Prepoznajete li ove osobe? Policija ih traži zbog dvije krađe

03.10.2025.
"Pozivamo građane ako prepoznaju osobe s fotografija ili imaju druge korisne informacije da jave policiji", ističe PU primorsko-goranska

Crikvenička policija provodi kriminalistička istraživanja vezano za kaznena djela krađa počinjena 9. i 27. srpnja. Obje krađe počinjene su u istoj trgovini, u ulici Nike Veljačića u Crikvenici, a otuđeni su različiti predmeti iz prodajnog asortimana. Kaznenim djelima oštećena je tvrtka sa sjedištem u Zagrebu za sveukupno nešto više od 630 eura, navodi Policijska uprava primorsko-goranska. 

"Na fotografijama su osobe koje bi mogle imati saznanja o navedenim kaznenim djelima te pozivamo građane ako prepoznaju osobe s fotografija ili imaju druge korisne informacije da jave policiji. Sve korisne informacije građani mogu javiti policiji pozivom na broj 192 ili nazvati Policijsku postaju Crikvenica na 051/439-010 te dostaviti na adrese elektroničke pošte: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr", istakla je policija pa dodala kako se informacije mogu dostaviti i anonimno
Filipu Zavadlavu sud smanjio kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva
Crikvenica krađa policija

