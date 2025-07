Tonski zapis crne kutije s fatalnog leta otkriva uzrok pada aviona? Na njemu šokirani glas viče: 'Zašto si to učinio?'

Pad zrakoplova Air India 171, koji se dogodio 12. lipnja nedugo nakon polijetanja iz indijskog Ahmedabada prema londonskoj zračnoj luci Gatwick, odnio je 260 života, uključujući i žrtve na tlu. Dok istraga i dalje traje, sve više podataka iz crnih kutija upućuje na mogući ljudski faktor kao ključan uzrok nesreće, a ne tehnički kvar, kako se prvotno nagađalo. Talijanski dnevnik Corriere della Sera objavio je transkripte tonskih zapisa koji bacaju novo svjetlo na posljednje minute leta. Prema tim zapisima, zapovjednik zrakoplova, 56-godišnji Sumeet Sabharwal, predao je kontrolu nad polijetanjem svom prvom časniku Cliveu Kunderu riječima: „Avion je u tvojim rukama.“ Ta rečenica, zabilježena u 12:39 sati po lokalnom vremenu, sama po sebi nije neuobičajena . Odluka o upravljanju donosi se za svaki let posebno, no u ovom slučaju, istražitelji razmatraju da je to učinio namjerno.

Samo tri sekunde nakon što se Boeing 787 podignuo u zrak, pri brzini većoj od 330 kilometara na sat, netko u pilotskoj kabini (prema snimkama najvjerojatnije Sabharwal) isključio je dovod goriva na oba motora. Zvuk prekidača snimljen je jasno. Slijedi glas zatečenog Kundera: „Zašto si ugasio motore?“ Odgovor kapetana bio je kratak: „Nisam ja.“ Prvi časnik navodno je pokušavao ponovno pokrenuti sustav, dok su pomoćni generatori preuzeli minimum kontrole. Zrakoplov, međutim, nije imao dovoljno visine ni vremena da se stabilizira. U 13:39 poslan je poziv za pomoć „Mayday“. Šest sekundi kasnije komunikacija je prekinuta, a avion se srušio na stambeno područje u blizini aerodroma.

Indijske vlasti upozoravaju da istraga još nije zaključena, a konačno izvješće se tek očekuje. Ipak, međunarodni stručnjaci koji sudjeluju u analizi podataka tvrde da dokazi (uključujući tonske zapise, tehničke podatke i vremensku crtu događaja) upućuju na to da su motori isključeni ručno i svjesno.