Dramatičan dan na Hvaru, širio se smrad: 'Ljudi su jako uznemireni i ogorčeni'

Tone benzina izlile su se iz Inina spremnika u Križnoj luci u gradu Hvaru, a dobar dio završio je u moru. Policija je izvijestila kako je u petak oko 9.30 sati dobila informaciju da je u Hvaru došlo do onečišćenja mora naftom. Na teren su odmah izašli djelatnici PP Hvar, Postaje pomorske policije, vatrogasci, HGSS i djelatnici Lučke kapetanije. Benzin se iz mora u Križnoj luci proširio i na širi akvatorij, a neugodan miris širio se gradom Hvarom. – Ljudi su jako uznemireni i ogorčeni. Jutros se iznimno oštar i neugodan miris širio cijelim Hvarom, sad je to manje, ali još se osjeti. Onečišćenje su iz Križne luke struje donijele i u dijelove porta. Sanira se šteta, ljudi rade, ali još to nije dobro – ispričao nam je jedan stanovnik Hvara.

Štetu su sanirali i pripadnici DVD-a Kaštel Gomilica vatrogasnim brodom, a tijekom poslijepodneva očekivao se i dolazak broda specijalizirane tvrtke Cijan iz Splita kako bi postavili specijalizirane upijajuće brane za naftu i ulje. Iz Grada Hvara su naveli kako je prema prvim informacijama tijekom noći došlo do puknuća spremnika na Ininoj benzinskoj crpki i nafta je kroz zemlju istjecala u more. – Nautički centar Hvar postavio je privremenu zaštitnu branu, ali se naftna mrlja nošena strujama već bila proširila izvan Križne luke – naveli su u Gradu Hvaru.

Gradonačelnik Rikardo Novak zahvalio je svim službama koje su u najkraćem mogućem roku izašle na teren te čine sve što je u njihovoj moći da se zaustavi daljnje onečišćenje. – Posljedice ove nesreće možemo tek naslućivati, ali već vidimo da će biti znatne. U ovom nam je trenutku najvažnije učiniti sve što možemo kako bismo sanirali podmorje i obalu te zaštitili zdravlje građana – poručio je gradonačelnik.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na naš su upit koliko je veliko onečišćenje odgovorili da točan opseg onečišćenja trenutačno nije poznat, a na terenu su postavljene brane kako bi se spriječilo daljnje širenje onečišćenja na druge dijelove luke Hvar. O događaju je obaviješten i Državni inspektorat Republike Hrvatske. – Trenutačne aktivnosti usmjerene su na sprečavanje daljnjeg širenja goriva i sanaciju štete, a sve okolnosti ovog događaja utvrdit će se očevidom koji će provesti nadležne službe – poručili su iz Ministarstva.

Uzrok se istražuje

Svoju odgovornost za ekološki incident u Hvaru potvrdila nam je i Ina.

– Možemo potvrditi da je na marinskoj benzinskoj postaji Ine u lučici Križna luka na Hvaru tijekom noći došlo do iznenadnog istjecanja dizelskog goriva iz spremnika. Odmah nakon što je uočeno istjecanje, tijekom jutra aktivirani su svi propisani protokoli. Na terenu su sve specijalizirane hitne službe koje s nama rade na sanaciji i sprečavanju širenja goriva u okolišu i moru – naveli su iz Korporativnih komunikacija i marketinga Ine. Istaknuli su da je spremnik iz kojeg je došlo do istjecanja redovito održavan, a sljedeći redoviti pregled bio je planiran za 2027. godinu, sukladno važećim propisima. – Uzrok curenja trenutačno se istražuje – naglasili su u Ini i poručili da situaciju nastavljaju pažljivo pratiti i ostaju u stalnom kontaktu s nadležnim službama, uz nastavak provođenja svih potrebnih mjera.

Benzinska crpka u Križnoj luci u Hvaru do daljnjega je zatvorena i za brodove i za automobile. Kolika je pričinjena šteta, još je rano govoriti.