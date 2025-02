Tonči Tadić za Večernji: 'Ako je Vance novi šerif u Washingtonu, to ne znači da je i u EU'

Govor američkog potpredsjednika J.D. Vancea na Minhenskoj Sigurnosnoj Konferenciji šokirao je okupljene i većinu promatrača, ali oduševio trunpofile i putinofile (to je odnedavno jedna te ista skupina!) u Hrvatskoj i ostatku EU. Čitav Vanceov govor imate na linku Bijele Kuće, Vice President JD Vance Delivers Remarks at the Munich Security Conference. Kako možete primijetiti komentari na YouTube kanalu Bijele Kuća su isključeni, očito u skladu s tzv. demokratskim standardima i tzv. slobodom govora za koje se zalažu Trump i Vance.

Neshvatljiva je ta razina oduševljenja tipičnim redneck populističkim govorom J.D. Vancea, dakle s govorom sličnim „vrijednosnim“ propovijedima putujućih propovjednika po nekim hillbilly zabitima američkog Srednjeg Zapada. No ta razina oduševljenja je shvatljiva samo ako pretpostaviš da je svaka ludost koju ispale Trump ili Vancea nit vodilja po kojoj moraš poštimati svoj život i ponašanje, odnosno po kojoj treba urediti Hrvatsku. Drugim riječima - pretvoriti Hrvatsku u Puerto Rico na Balkanu, američku vazalnu državu. To pak nema veze ni s hrvatstvom, ni sa Starčevićanstvom, ni sa suverenizmom. Evo vam nekoliko ključnih naglasaka Vanceova govora:

1) Vanceov govor i čitav njegov nastup je bio sličan nastupu Leonida Brežnjeva na sastanku članica Varšavskog pakta negdje 1970-ih, gdje drug Leonid vrijeđa i proziva ostale komunističke čelnike u Europi radi „otklona od marksizma i lenjinizma“. Svih ovih godina, sve od osnutka NATO-a 1949. američki čelnici su izbjegavali takvo dijeljenje lekcija i šamaranje svojih europskih saveznika, pa nije čudno što su se čelnici EU smrzli na ovakav način govora.

2) Apsolutno je bizarno da Vance na Konferenciji posvećenoj sigurnosti u Europi u svom govor nijednom riječju nije spomenuo dvije ključne ugroze europske sigurnosti a to su:

a) Ruska agresija na Ukrajinu i ruski agresivni potezi članicama EU, od Baltika do Crnog Mora; i

b) Islamski terorizam. Umjesto toga Vance se posvetio dijeljenju lekcija državama u EU radi navodnog nepridržavanja „demokratskih vrijednosti“ (na snimci od 3:11).

3) Bizarno je kad Vance proziva europske sudove radi poništenja izbora u Rumunjskoj (na snimci od 8:50) radi ruskog uplitanja u izbore točnije „radi par tisuća dolara oglašavanja“ te se pita je li rumunjska demokracija toliko slaba? Prvo, nije se radilo o par tisuća, nego o ozbiljnoj, dobro financiranoj i organiziranoj kampanji ruskog FSB-a. A drugo, pitat ću ga za zdravlje američke demokracije kad kineske kompanije počnu investirati u američke izbore, odnosno u izbore zemalja na koje SAD računa kao na svoje vazale.

4) Još je bizarnije kada Vance osuđuje Europu radi gušenja demokracije i slobode govora, jer Europe „proglašava dezinformacijama sve ideje koje ima netko drukčijeg mišljenja“ (od 10:32). Pri tome se posebno osvrće na europsko suzbijanje dezinformacija u vezi pandemije Covid-19. Pazite, radi se o potpredsjedniku Republikanske stranke koja ne priznaje izborni poraz 2020. nego i dalje tvrdi kako je te godine zapravo Trump pobijedio na izborima. Riječ je o stranci koja je kadra masovnim jurišem svojih članova i simpatizera napasti Kongres u Washingtonu 6. siječnja 2021. s ciljem likvidacije članova Kongresa i potpredsjednika SAD Mikea Pencea – a sve radi Trumpove dezinformacije da su mu ukradeni izbori !? Ujedno je jedino Trump predlagao debilne ideje o gutanju dezinfekcijskih sredstava ili unošenju izvora svjetla u organizam radi suzbijanja koronavirusa. Svatko normalan bi takve ludorije smatrao opasnim dezinformacijama.

5) Groteskno je kad Vance uspoređuje navodno ugrožavanje demokracije od male Grete Thunberg s ugrožavanjem njemačke i američke demokracije od strane Elona Muska (na snimci od 17:05) Naime, opće je poznato da NIJEDAN američki predsjednik NIJE DOPUSTIO Greti Thunberg i njenom timu upad u servere američkih ministarstava i obavještajnih službi, niti je Greta mogla po volji pregledavati i kopirati baze podataka američkih ministarstva kao što je Trump dopustio Elonu Musku i njegovom timu iz DOGE-a (usput rečeno, server DOGE-a je jučer hakiran!). Niti je Greta ikad pokušala svojim privatnim društvenim mrežama i vlastitim novcem utjecati na prolaz jedne političke stranke na izborima u Njemačkoj.

6) Još je grotesknije kad Vance (od 5:14 do 7:31) upozorava na opasnost od islamskog radikalizma u Europi i navodnu silnu javnu nesigurnost od islamskih migranata u Europi. Pa ipak, u usporedbi s američkim gradovima, europski gradovi su daleko sigurniji. Boravio sam u nizu europskih gradova, ali ni u jednom se nisam osjećao toliko nesigurno kao u američkim

gradovima. U SAD-u nema tjedna bez pucačine po ulicama u nekom od gradova, a nema mjeseca bez masovnog pokolja automatskim vatrenim oružjem, dok su gradovi krcati mutnih faca noću. Doduše ne ubijaju muslimani, nego bijeli kršćani, pa to za Vancea nije problem.



Zaključno: Prvo, molim vas da uzmete u obzir kako je Vanceov govor u prvom redu bio usmjeren domaćoj, američkoj publici, a tek onda publici u EU, po sistemu „E dobro im je rekao“. Trumpova administracija ne uspijeva suzbiti inflaciju cijena hrane u SAD, kao što nema blage veze kako zaustaviti Putina u Ukrajini, pa svako odvraćanje pozornosti dobro dođe.



Drugo, ovo pokazuje kako je Trumpova administracija sklona „izvozu revolucije“ odnosno izvozu Trumpizma u EU, kao što je nekada SSSR izvozio revoluciju u Europu i šire, od anti-migrantske kampanje do kvazi-konzervativizma. To posebno dokazuje činjenica kako se Vance u Minhenu sastao s čelnicima jedne jedine njemačke stranke, ali ne ni CDU niti SPD, nego upravo s pro-ruskom AfD! Ujedno Trump od svih čelnika EU najviše voli Orbana.



Treće, to što je „novi šerif u gradu Washingtonu“ ne znači da je novi šerif u EU. Osim ako Trump i Vance smatraju da su države EU zapravo vazalne države SAD, ali to je za psihijatriju. Jednako je za psihijatriju svako slijepo prihvaćanje Trumpovih ideja – poput one o istupanju iz Međunarodnog Kaznenog Suda (ICC), što Trump ne gura radi američke vojske, pa čak ni radi Izraela, nego u prvom redu zato da se može sastati s Putinom, koji je na tjeralici ICC radi ratnih zločina!



Četvrto, otkud pravo zamjeniku šerifa s po volji vrijeđa vodeće ljude država EU?! Ovo je isto kao da Kaja Kallas, povjerenica Europske Komisije za vanjske i sigurnosne poslove, ode u Washington i u Kongresu održi govor u kojem se obruši na SAD jer su za predsjednika izabrali osuđenog prevaranta i kriminalca, utajivača poreza i nasilnika nad ženama.



Peto, SIGURNOSNI PRIORITETI E.U. NISU SIGURNOSNI PRIORITETI S.A.D., I OBRATNO! Za Trumpovu administraciju nisu prioritet Putinove prijetnje članicama EU. Naime, Trumpu je rat u Ukrajini tek smetnja koja ga odvlači od iščekivanog sukoba s Kinom. Na isti način ni za EU nisu i ne trebaju biti prioriteti Trumpov budući oštri odnosi s Kinom, Kanadom, Meksikom itd. Zašto bi, iz kojih bi to ekonomskih interesa EU zaoštravala svoje odnose s bilo kim u svijetu zato što je to Trump naredio?



Šesto, ako išta treba zamjeriti šokiranoj europskoj tehnomenadžerskoj centrističkoj eliti u Minhenu onda je to upravo njihova šokiranost i zbunjenost. Osim pristojnog odgovora njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa nitko se nije našao koji bi rekao Vanceu „što ga ide“ onako kako bi to prije 70 godina učinili de Gaulle ili Churchill.