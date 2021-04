Tomašević na Nu2: 'Sve na izmišljenim radnim mjestima premjestit ću na ona koja su potrebna'

Danas je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gost bio kandidat za gradonačelnika Zagreba, a i aktualni favorit, Tomislav Tomašević. Kako govori, najveći fokus bi mu bila obnova infrastrukture što kratkoročno, što dugoročno.

- Zanimaju nas kratkoročna, srednjoročna i dugoročna rješenja, kazao je za program koji se bazira na idućih 10 godina, a ne iduće četiri godine.

Prioritet na početku njegovog mandata bilo bi kvalitetno gospodarenje otpadom, problem koji smatra da je rješiv do kraja mandata.

- Ljudi sada plaćaju istu uslugu odvoza otpada bez obzira koliko odvajaju za recikliranje i kompostiranje. Mi želimo da plaćate prema količini koju niste odvojili. Tako ćemo vas financijski stimulirati da što više odvajate, ponudio je rješenje Tomašević.

Večernji TV: Tomašević o rezovima u gradskoj upravi: Ne treba se nitko bojati otkaza, samo oni koji su radili nezakonito

- Drugi korak su kvartovski centri za ponovnu uporabu, kako bi bilo što manje otpada. Namještaj bi se popravljao, i tako bi bilo manje glomaznog otpada. Treće su sortirnice. Imamo toliko kanti za odvajanje otpada - za papir, plastiku, metal... mi želimo napraviti kartonske sortirnice, govori te smatra kako Zagrebu nije potreban tako veliki centar za otpad, već jedan manji namijenjen reciklaži onog otpada koji se nije odvojio u kućanstvima.

Planira i proširenje tramvajske mreže i fizičko odvajanje tramvajskih pruga od automobilskih kao jedna od kratkoročnih mjera javnog prijevoza, a kao dugoročnu mjeru planira i projekt podzemne željeznice, tako da se naprave studije izvedivosti te prijavi novac iz EU fondova. Kako govori, ZET je dosad povukao katastrofalno malu količinu novaca iz EU.

- ZET je do sada povukao tek 200 milijuna kuna EU novca. To je katastrofalno malo. Kad se završe sve studije, može se početi gradnja u prvoj fazi do kraja prvog mandata. Želim rješavati stvari dugoročno bez obzira na to što će možda na kraju podzemnu željeznicu otvoriti neki treći ili četvrti gradonačelnik, rekao je.

I bolnice su prijeko potrebne, govori Tomašević koji planira izgraditi i jednu bolnicu u Novom Zagrebu.

- To je i sigurnosno pitanje. Od 10-ak mostova samo su novi Jankomirski i Domovinski most projektirani prema novim protupotresnim standardima. Kad smo krenuli u razvoj te ideje naišli smo na podijeljenu struku oko toga može li se u Blatu iskoristiti postojeći temelji i kapaciteti za gradnju bolnice ili je bolje i jeftinije ići na novu lokaciju. Bilo je nekoliko studija, ali niti jedna nije bila neovisna i zato nismo htjeli razriješiti u izbornom programu i reći da bit će u Blatu. Ali sigurno će niti u Novom Zagrebu, naglasio je.

Za Zagreb na Savi smatra da je koristan projekt kojim Zagreb može iskoristiti zeleni koridor uz rijeku kojeg posjeduje, a odbacuje ideju da se tamo grade neboderi.

'Kontroverzan' zbog svojih stavova o zapošljavanju gradskih uprava, Tomašević je ponovio kako neće tolerirati nezakonito zapošljavanje i nedolazak na posao. Svi oni koji su zaposleni na izmišljenim radnim mjestima bit će prebačeni na mjesta koja su potrebna, kazao je.

- Ured gradonačelnika sada ima 285 zaposlenih. Ja ću imati puno manje, ali i puno manje ureda. Prema procjeni za 15 gradskih ureda između 50 i 100. I dalje tri puta manje, rekao je.

Dinamov stadion trebao bi graditi sam Dinamo, govori jer ''nema šanse da u situaciji da grad, kada mu se raspada komunalna infrastruktura i iz vodovodne mreže curi 50 posto vode, gradi Dinamov stadion s gradskim novcem''.

- Naša procjena je pokazala da bi dovršetak obnove Maksimirskog stadiona koštao otprilike 700 milijuna kuna, a novi stadion, na istom mjestu uz rušenje starog, koštao bi 450 milijuna kuna, rekao je te nadodao kako je Zagreb spreman biti partner u toj gradnji, no mora doći do transparentnosti u poslovanju Dinama.

Umjesto njega, u Sabor bi ušao Urša Raukar, najavio je Tomašević svoje planove ako postane gradonačelnik, a svoj bi mandat u Saboru stavio u mirovanje.

- Moja jedina ambicija sada je voditi ovaj grad da dođe do promjena. Voditi ga i drugi mandat jer vjerujem da će ljudi biti zadovoljni s prvim mandatom. Ne mislim biti više od dva mandata gradonačelnik, mislim da nitko ne bi trebao biti i to bi zakonski regulirao, rekao je.