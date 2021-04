Tomašević: Imamo premijera koji ne zna. Plenković: Da ste barem kao Filipović. Evo, i drugarica Benčić plješće

Današnje aktualno prijepodne u hrvatskom Saboru obilježio je i okršaj Tomislava Tomaševića, zastupnika platforme Možemo! te premijera Andreja Plenkovića.

Tomašević je, naime, pitao Plenkovića je li on premijer koji zna ili koji ne zna.

- Ako upišete u Google “Andrej Plenković nisam znao”, dobijete 125.000 rezultata. Ima nekih kultnih oko Kujundžićeve imovinske afere, pa o podmićivanju sudaca, o Kovačeviću, o HDZ-ovom gradonačelnku Požege Puljašiću, ali sigurno ste znali da je gradonačelnik Požege imao optužnicu DORH-a i unatoč tome ste ga stavili na listu za Sabor. Znate li da je kao volonter gradonačelnik Požege zaposlen bez natječaja u Domu zdravlja kao diplomirani ekonimost na mjestu vozača?

Plenković mu je odgovorio:

- Volio bih da znate o Zagrebu i proračunu kao naš kandidat Davor Filipović.

Nakon toga čuo se smijeh i pljesak iz Zeleno-lijevog kluba, na što je Plenković rekao:

- To je dobro, evo vidite da drugarica Benčić, vaša drugarica, plješće. To je dobro... Nisam znao da ste takav fan pa me guglate pa još s formulacijama, pa još izmišljate…. Nalik ste mi na Grbina koji je pravnik, ali ga je baš briga za zakon. Ja bih kao premijer trebao znati za tajne izvide koje rade policija i DORH? Ako smatrate da bi se time trebao baviti, onda imamo krupan problem u poimanju trodiobe vlasti i tajnosti izvida. Kročite smjerom koji je duboki offside. Ovo je nogometni offside koji pokazuje enormno neznanje. Nastavljate lijepiti etikete. Vaš problem i problem cijele ljevice je transformacija HDZ-a, to vas jako muči. Prvo vas muči poraz od 5. srpnja, Hajdaš Dončić se još noću budi i misli da je dobio mandate, ali to je samo san. Sad ste vi, junaci društvenih mreža, pratili kako su vas oprali da ste dosadni, pospani, i sad ste se toliko uključili da je Raspudić išao sebi pisati povredu Poslovnika, to još nije viđeno. Zastupniče, škrte su vam te upadice o tome tko što zna. Što se tiče Puljašića, on nije tu. Odmah mu je skinut imunitet i dao je ostavku na mjesto zastupnika. Neće biti kandidat za gradonačelnika. Muči vas transofrmacija jer mi svoje probleme čistimo, a pritom dobijamo najveću potporu ikad - poručio je premijer.

Tomašević mu je potom odgovorio sljedeće:

- Dobio sam više glasova i od predsjednika Sabora iako sam prvi put na parlamentarnim izborima, toliko o porazu. Niste odgovorili kolegici Benčić, niste odgovorili meni. Odlučili ste se za alibi kandidata, prst sudbine vas je zeznuo. Što znate ili ne, vidjet ćemo nakon tri godine koliko se broj rezultata za “Andrej Plenković ne zna” povećao.

Njihov verbalni sukob možete pogledati u videu od 4:08:50.