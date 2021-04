U 2. krugu Tomaševiću šanse ugrožava Vesna Škare Ožbolt

Trebalo bi se dogoditi čudo pa da čelnik stranke Možemo Tomislav Tomašević ostane bez drugog kruga na lokalnim izborima u izborima u Zagrebu. Ako ćemo vjerovati do sada rađenim anketama, upravo on stoji daleko najbolje od svih kandidata za prvog čovjeka i, prema svim istraživanjima, uredno dobiva više od 30 posto potpore. Ono što je nepoznanica je tko će mu u drugom krugu praviti društvo i još veća tko bi od svih kandidata koji uz Tomaševića mogu u drugi krug, a takvih je, s obzirom na vrlo tijesne rejtinge više, Tomaševića uopće mogao pobijediti.

Kolika će biti razlika

Iako je do jučer bilo teško povjerovati da dva kandidata s ljevice mogu u drugi krug, činjenica je da upravo SDP-ov kandidat Joško Klisović u anketama za sada najbolje stoji. Međutim, čak i u samom SDP-u priznaju da bi mu bilo izrazito teško u tom slučaju dobiti Tomaševića pa i unatoč tomu što mu neke stvari idu u prilog, za razliku od kandidata Možemo. Kao prvo, vjeruju da Klisović, za razliku od Tomaševića, ima priliku za rast. Misle da u tom slučaju može računati i na jedan dio birača s desnog centra koji neće apstinirati od glasanja u drugom krugu, ali i da može do dijela glasača koji su do jučer birali Milana Bandića.

– No pitanje je koliko takvih uopće ima, odnosno hoće li to i može li to biti dovoljno da se dobije Tomaševića. Ključna bi bila razlika između njih dvojice u prvom krugu. Bude li razlika između Tomaševića i Klisovića blizu 20 posto, bojim se da će to za Klisovića biti nenadoknadivo – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a.

SDP-ov kandidat bi, dodaje, već sada trebao o tome početi razmišljati i promijeniti neke stvari u kampanji, a prije svega pokazati da ima i drčnosti i energičnosti, a ne se predstavljati kao mirni čovjek za Zagreb. Zagrepčani ne žele, kaže, mirnog čovjeka. U situaciji da se u drugom krugu nađu Tomašević i Klisović, kandidatu SDP-a možda bi na ruku išla i činjenica što bi u tom slučaju Tomaševiću bilo teže mobilizirati biračko tijelo jer birači ljevice ionako u samom Klisoviću ne vide opasnost i ugrozu. Mnogima je u toj kombinaciji možda i svejedno tko će pobijediti.

U tom slučaju infrastruktura SDP-a mogla bi odraditi jedan dio posla koji bi išao na ruku Klisoviću, ali je pitanje koliko je ta stranačka mašinerija u funkciji i koliko je uopće motivirana s obzirom na to da je vodstvo zagrebačkog SDP-a raspušteno uoči početka kampanje, a kandidat za gradonačelnika de facto oktroiran. Bez obzira na sve to, veliko je pitanje i može li se u drugi krug uz Tomaševića doista progurati još jedan kandidat ljevice. Sudeći po rezultatima parlamentarnih izbora, HDZ u Zagrebu još uvijek ima što reći. Iako su njihovi članovi i birači na dosadašnjim izborima mahom zaokruživali Milana Bandića, teško da na to može računati i njegova nasljednica Jelena Pavičić Vukičević.

HDZ će se ovoga puta gotovo sigurno okrenuti vlastitom kandidatu Davoru Filipoviću koji, po dosadašnjim anketama, stoji najbolje među kandidatima desno od centra. Vrlo blizu su, međutim, i anketne brojke Vesne Škare Ožbolt i Miroslava Škore pa bi bilo tko od ovih kandidata mogao završiti u drugom krugu. No, drugi krug je posve nova utakmica i tamo im šanse više nisu tako izjednačene.

Filipovićeva pozicija

Filipovićev ulazak u drugi krug mogao bi dodatno motivirati Tomaševićeve simpatizere da iziđu na izbore, već zbog činjenice da se HDZ, zbog suradnje s Bandićem, percipira kao stranku koja bi zadržala dosadašnje strukture i način vladanja u gradu.

S druge strane, zbog loših odnosa između HDZ-a i Domovinskog pokreta, veliko je pitanje bi li Škorini birači u drugom krugu podržali Filipovića samo zato da ne dopuste prevlast ljevice u Zagrebu. S istim bi se problemom u drugom krugu suočio i Škoro, koji također ne može opušteno računati na potporu HDZ-ova članstva i simpatizera. Među kandidatima desno od centra najveći bi izazov Tomaševiću u drugom krugu zato mogla predstavljati Vesna Škare Ožbolt, koju birači na ovom spektru doživljavaju kao kandidatkinju starog, Tuđmanova HDZ-a, a to znači da bi vjerojatno bila prihvatljiva i biračima Domovinskog pokreta i biračima HDZ-a. Pitanje je može li se ona, uz HDZ-ovu snažnu stranačku infrastrukturu, doista i probiti u drugi krug.

