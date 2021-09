Tomašević: ‘Stanje koje smo zatekli je stvarno nevjerojatno. Neodgovornost bez premca‘

O financijskom stanju glavnoga grada u Dnevniku HTV-a govorio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Financijsko stanje Zagreba

O financijskom stanju Zagreba i oštrijim rezovima Tomašević je rekao da su sve opcije otvorene.

- Stanje koje smo zatekli je stvarno nevjerojatno. To je fiskalna neodgovornost bez premca. Ići u proračun u predizbornoj godini gdje samo fiktivno prikažete prihode od prodaje tri vrijedna zemljišta a to zapravo ne namjeravate napraviti jer nijedan potez prošla gradska vlast nije napravila da se doista ta zemljišta i prodaju. To je zapravo bilo zeleno svjetlo za predizbornu potrošnju od milijardu kuna, a na kraju je revizija pokazala da su planirali potrošiti milijardu i pol kuna više od prihoda koje imaju rekao je Tomašević.

Svi napori koje smo imali posljednjih mjeseci oko ušteda, unatoč tome što smo preuzeli grad u polovici godine, kada je potrošena većina novca, našli smo 400 milijuna kuna ušteda. No te uštede su otišle na nove financijske kosture, primjerice 80 milijuna kuna za ZET, 100 milijuna kuna za održavanje cesta, 15 milijuna kuna koje i dalje fale za isplatu naknada za roditelje-odgojitelje, iako smo zaustavili nove prijave, objasnio je Tomašević.

Rebalans proračuna

Na pitanje je li sada ovaj rebalans proračuna realan rekao je da jest i da je to sada transparentni prikaz.

- Što se tiče toga prihode od prodaje imovine smo maknuli budući da to nije realno da se to može napraviti do kraja godine. S druge strane smo realno prikazali i troškove koji su se pojavili. Sada odmah ide i planiranje proračuna za iduću godinu koji mora biti realan, rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako novi proračun mora biti manji što se tiče rashoda.

- Radit ćemo i na prihodovnoj strani, posebice od korištenja gradske imovine koja se mora staviti u bolju funkciju. Kad govorimo o poslovnim prostorima, kad govorimo o stanovima postoji puno iracionalnosti.

Upitan što sa zemljištima Gredelja, Paromlina i Zagrepčanke i odustaje li se od prodaje toga rekao je da zasad žele vidjeti različite modele na koji način bi grad u partnerstvu s privatnim sektorom razvijao takve projekte. Najlakše je prodati, a ako se to i ide ne ide se prodavati panično, bez analize i na kraju godine.

O likvidnosti grada

Rekao je kako najviše zapinje u nerealnosti.

- Ako napušete proračun za milijardu i pol kuna što se tiče rashoda za koje nemate pokriće u prihodima, naravno da je dovedena u pitanje likvidnost. To rješavamo na mjesečnoj razini, pričamo s bankama, s ministarstvom financija da se na neki način dođe do financijske konsolidacije grada, a time i gradskih poduzeća kako bi dobili vremena da napravimo restrukturiranje gradske uprave i gradskih poduzeća i da konačno gradske financije dovedemo u red. Ovo je problem koji se godinama akumulirao, istaknuo je Tomašević.

Upitan koliko će vremena trebati za financijsku stabilizaciju Zagreba rekao je kako će sigurno za to trebati godine.

- Već 2019. godine bio akumulirani gubitak grada 1,3 milijarde kuna. Onda se u 2020. ušlo u godinu Covida-19, godinu potresa. Izglasalo se da će se gubitak početi vraćati ne od 2021. nego tek od iduće godine po 300 milijuna kuna godišnje. Onda je još prošla vlast i HDZ to izglasao i dao zapravo zeleno svjetlo za predizborno trošenje s planiranim deficitom od dodatnih 1,5 milijardi kuna, rekao je Tomašević.

O Zagrebačkom holdingu

Oko budućnosti Zagrebačkog holdinga rekao je kako nova uprava ne šuti mudro nego radi.

- Već sada idemo na Skupštinu grada Zagreba oko spajanja određenih trgovačkih društva - AGM, Zagrebačka stanogradnja, Centar d.o.o. Idemo u konsolidaciju ZG holdinga na uštede u javnim nabavama i na mjere kojima ćemo povećati prihode i smanjiti rashode. Uskoro će doći na red i ZET te Zagrebački velesajam i druga gradska poduzeća koja nisu unutar Zagrebačkog holdinga, naveo je gradonačelnik.