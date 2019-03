Tolić bi ipak mogao na slobodu, ali za 200.000 kuna

Mario Tolić (41), jedan od sedmero optuženih zbog paleža vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog, mogao bi se ipak braniti sa slobode, ali uz jamčevinu od 200.000 kuna.

Po odluci Županijskog suda u Osijeku iz veljače, Dragan Baković (49) zvani Bambur, Milan Bulat (53), Jasmina Huzanić (32) i Tolić iza rešetaka bi trebali ostati sve do presude, zbog opasnosti od bijega. Branitelji su se, pak, žalili na posljednje produljenje istražnog zatvora, a Vrhovni je sud 8. ožujka djelomično i ukinuo to rješenje, i to u odnosu na Tolića i Huzanić. Optužno je vijeće osječkog suda, stoga, u srijedu ponovno zasjedao.

- Ponovno je prihvaćen prijedlog tužiteljstva da se prema Jasmini Huzanić i Mariju Toliću produlji istražni zatvor. No, istražni zatvor se Toliću može zamijeniti jamstvom u vidu polaganja gotovog novca od 200.000 kuna – izvijestio je Miroslav Rožac, glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku. I na tu se odluku može žaliti.

Bakoviću i Bulatu viši je sud, pak, potvrdio produljenje istražnog zatvora do okončanja postupka.

Preostalih troje optuženih, Ivo Jerić, Zdenko Ivanković i Robert Flačer, od ranije se brane sa slobode. Uz 500.000 kuna jamčevine, Ivanković je u veljači pušten na slobodu. Tereti ih se za zločinačko udruženje.

Baković je, po optužnici, povezao ostale aktere kako bi zapalili vikendicu Ortynskog u Postirama na Braču. Huzanić je, navodi se, otputovala s Bulatom na Brač, kako bi mu pomogla da se kasnije lakše udalji s otoka. Bulat i nepoznata osoba zapalili su, tereti se, vikendicu 1. travnja 2017.. No, došlo je do eksplozije i požara, a Bulat je teško opečen. Jerić, Ivanković i Flačer pomogli su, smatra USKOK, u njegovu evakuiranju, ali i financiranju skrivanja i liječenja u BiH i Njemačkoj.