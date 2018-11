VIDEO Todorićeva supruga na rubu suza: Nije ukrao ni euro, kunem se svojim unucima

Ivica Todorić stigao je u Zagreb večeras redovnim letom. Todorić je sjedio u zadnjem redu aviona, a njegova supruga Vesna također se nalazila na istom letu za Zagreb. Vesna Todorić sjedila jeu biznis klasi aviona, a nakratko se zadržala i u kratkom razgovoru sa suprugom. Za novinare je dala kratku izjavu.

- Moj suprug nije ukrao ni euro, kunem vam se svojim unucima, to svi znaju, znate i vi novinari, samo nitko to ne govori. To će i dokazati na sudu. O kakvom bogatstvu govorite, to je sve od firme. Ja jako dobro znam kako sam živjela u Londonu. Sad idem svojoj kući, čekat će me moji - rekla je Vesna koja je bila na rubu suza.

Podsjetimo, hrvatski novinari, na povratku s turističkog sajma u Londonu, doznali su tijekom poslijepodneva da će na istom letu biti i Ivica Todorić. Todorić je bio prilično iznenađen kad su ga na londonskim Heathrowu okružili novinari Večernjaka, Jutarnjeg, Slobodne Dalmacije i Novog lista.

- Gospodine Todorić, može izjava?

- Što se mene tiče, moglo bi, ali....- odbio je pokazujući rukom na policijsku pratnju.

Oko njega su sjedila trojica, četvorica policajaca u civilu, koji su se odmah ustali kako su hrvatski novinari prišli. Nekadašnji Gazda preko njihovih ramena stigao je još odgovoriti hrvatskim novinarima: - Dobro se osjećam. Spreman sam za povratak u Hrvatsku - kazao je Todorić. Kad je čuo da je susret s hrvatskim novinarima slučajan, da su oni u Londonu bili radi turističkog sajma, pitao ne kako je bilo na World Travel Marketu.

