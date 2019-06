'To nije fontana u obliku slova U, to se stručno zove apsida kakvih ima u crkvama'

Želimo li uistinu biti poznati po spalionicama, ustaštvu i malograđanštini?! Ja ne! Od nekad urbanog mjesta poznatog u cijelom Zagorju, nekako smo se s godinama srozali na donje granice građanske kulture. Žalosno, ako ne i sramotno! – komentirala je mještanka Konjščine u javnoj grupi na društvenoj mreži nakon što je u Nacionalu objavljeno da se u centru te općine, na Trgu dr. Franje Tuđmana, gradi fontana čiji oblik podjeća na stilizirano slovo U.

Tjednik piše da iza svega stoji načelnik Mirko Krznar (HDZ), koji je "navodno u razgovorima sa svojim sumještanima i priznao da namjerno želi fontanu u obliku slova U".

– Sve su to laži. To je pisalo u letku koji je kružio Konjščinom. Projektant je imao viziju oltara domovine, s polukrugom koji ima svaki oltar u svakoj crkvi. To se stručno zove apsida, a ne slovo U – kaže nam načelnik Krznar, koji je za optužbe iz letka policiji prijavio nepoznatog počinitelja. Smatra da iza napada stoji SDP i podsjeća da je on kao kandidat za načelnika na izborima pobijedio sa 63 posto glasova.

– Jedna smo od općina koja je povukla najviše sredstava iz EU fondova, što im ne paše. Odjednom sam crnokošuljaš, ustaša... Ja jesam dragovoljac Domovinskog rata od 1990., i nikad nisam dijelio ljude na crne i crvene ili Hrvate i Srbe – napominje. Na trgu će se postaviti poprsje dr. Tuđmana, a nasuprot njemu apsida s fontanom u sredini. U fontani će biti grb Konjščine u staklu i keramici. Projekt uređenja cijelog trga na kojem je i spomenik Nikoli Šubiću Zrinskom stoji oko 1,5 milijuna kuna, a dijelom ga sufinancira i Ministarstvo regionalnog razvoja. Načelnik računa da će oko 80 posto novca doći iz vanjskih izvora.

Taj dio trga napravljen je polukružno da se okolo mogu postaviti štandovi. To će biti mjesto za obilježavanje bitke s Turcima, Advent i drugo. Oko 80 posto novca će biti iz drugih izvora, a ostalo će dati Općina.

– Do jučer nije nikome smetalo, danas smeta svima. To je klasična hrvatska priča u stilu "sve ću vam oprostiti osim uspjeha". Imamo izvorni proračun od pet i pol milijuna kuna, a izvršenje nam je lani bilo 16, a ove godine možda i preko 20 milijuna kuna. Opasan sam im i zato što će se u našoj gospodarskoj zoni otvoriti preko 100 radnih mjesta. Otvorili smo se cestovno, što je Siniša Hajdaš Dončić obećavao, a nije uspio, već je to napravio ministar Oleg Butković. Dolaze nam investitori i sad je nastao problem i poduzetnicima jer su plaće dosad bile do maksimalno 3500 kuna, pa su ih morali podići na 4000, a sad će morati i više. Treća stvar je ta famozna spalionica. Hoćete riješiti problem devet općina na način kako to ima riješeno zapadna Europa, da imamo jeftinije grijanje, besplatnu javnu rasvjetu i odvoz otpada, da nam poraste proračun i drugo, no nekome sam time zabio prst u oko. Kad sve to zbrojite, jasno je zbog čega me napadaju – kaže Krznar i dodaje da su ga prije dvije godine napadali jer je vrtić plave boje.