Načelnik se izjasnio protiv spalionice, a sada tvrdi: Tražit ću referendum

Stanovnici Konjšćine ponovno su prosvjedovali protiv izgradnje toplane i energane u svojoj općini, strahujući da bi mogla postati spalionica otpada, a u jednom trenutku pokušali su ući u zgradu općine pa je njihov ulazak spriječila policija.

Pod pritiskom građana i načelnik Marko Krznar izjasnio se protiv spalionice, javlja jutros portal Zagorje.com. Na direktno pitanje načelniku 'Jeste li vi za ili protiv spalionice?', Krznar je odgovorio: 'Sada više nisam'. Na njihovo inzistiranje, potom je dao svoju riječ građanima da će se krenuti u proceduru izmjene Prostornog plana, pregovore s investitorom i druge procedure kojima bi Općina mogla utjecati na to da se toplana/energana u Gospodarskoj zoni ipak ne gradi.

Načelnik Krznar sada pak kaže kako im je potreban referendum.

– Općinskom vijeću Konjščine poslat ću već idući tjedan prijedlog da se raspiše referendum o toplani/energani kako bi ljudi odlučili žele li je u svom kraju. To je jedini demokratski način i to ću podržati – rekao je on za 24 sata.

Sinoć su mu prosvjednici između ostaloga vikali 'Izađi pi**o!', 'Ostavka!', došlo je do gužve i naguravanja u kojoj je jedan muškarac navodno lakše ozlijeđen. načelniku Krznaru se zviždalo, vrijeđalo ga se i zapravo mu okupljeni nisu dali do riječi.

Ovo je bio nastavak prosvjeda, održanog početkom travnja, kad je protiv spornog projekta prosvjedovalo petstotinjak stanovnika, nezadovoljnih količinom informacija o provedbi projekta. Na prosvjedu koji je održan u četvrtak navečer okupilo se njih tristotinjak, a najuporniji sudionici razišli su se tek poslije ponoći.

Istodobno se u zgradi općine održavao sastanak načelnika s vijećnicima, predstavnicima mjesnih odbora i članovima Kriznog eko stožera Konjščina na kojem su se trebala čuti pojašnjenja projekta. Uoči sastanka, nešto prije 19 sati, oko općine se okupilo tristotinjak mještana koji su oko 20 sati krenuli prema objektu pa je policija spriječila njihov ulazak.

Bacalo se i kamenje

Kako javlja Zagorje.com prosvjednici su počeli bacati kamenje i predmete na balkon općinske zgrade kada se pojavio načelnik, a gađali su i njihovog snimatelja koji je fotografirao sam događaj.

Portal Zagorje.com objavio je i video s prosvjeda.

Općinski načelnik Mirko Krznar te nekoliko novinara i sudionika sastanka slijedom savjeta policajaca ostali su u zgradi općine nakon što je završio sastanak. Prosvjednici nisu napuštali svoje pozicije pa je nešto prije ponoći pred njih izašao načelnik Krznar. Od njega su tražili potvrdu o odustajanju gradnje, ali im je ponavljao da se od izgradnje ne može odustati bez izmjene prostornog plana.

Krznar je rekao novinarima da se na sastanku, uz prisustvo ljudi iz Kriznog stožera vrlo teško vodio razgovor koji je bio popraćen stalnim upadicama. Načelnik je rekao da nitko ne ignorira narod i da se neće ništa dogoditi bez da se o tome pita mještane.

Nakon završetka sastanka, oko 22,30 sati, došlo je do naguravanja u kojem je ozljeđen jedan sudionik, a po neslužbenim informacijama riječ je o predsjedniku jednog mjesnog odbora.

Po riječima načelnika sastanak u općini je sazvan s ciljem da se predstavi način funkcioniranja toplane i energane, dok predstavnici Kriznog eko stožera smatraju da sastanak nije ništa ponudio pa su najavili organiziranje tribine, a spominju i mogućnost održavanja referenduma.

Krznar tvrdi da se prosvjedom vodi politička hajka protiv njega i da je cijeli slučaj ispolitiziran. Po njegovim riječima još se 2009. razmatrala mogućnost izgradnje toplane a 2015. općina je krenula u izradu novog prostornog plana koji predviđa izgradnju. U sklopu donošenja prostornog plana provedene su tri javne rasprave i nije bilo prigovora na Vijeću, kaže Krznar.

Video: Prosvjed u Dvoru protiv gradnje odlagališta