Tko je nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj? Evo kako ju je Trump opisao

Sada je i službeno. Američki Senat potvrdio je Nicole McGraw za novu veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj. "Čestitamo Nicole McGraw na potvrdi američkog Senata za imenovanja američkog veleposlanika u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo joj poželjeti dobrodošlicu u Zagreb i raditi pod njezinim vodstvom na unapređenju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza između naših zemalja", objavila je američka ambasada.
Kako je pisao Večernji list njezina veza s Trumpom je lokacija - povezuje ih okrug Palm Beacha gdje McCraw živi i radi i gdje Trump ima imanje Mar-a-Lago, koje neki zovu "ljetnom Bijelom kućom" ili "Bijelom kućom na jugu" i to što je dala novac za njegovu kampanju. Trump je McGraw opisao kao filantropkinju, poduzetnicu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina.
– Otvorila je svoju prvu umjetničku galeriju u Palm Beach Gardensu 2006., a otada je izgradila bazu klijenata po cijelom svijetu, kao i uspješan investicijski fond specijaliziran za ulaganje u lijepu umjetnost. Približila je lijepu umjetnost ljudima vodeći neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities te prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica odbora humanitarne organizacije Place of Hope – napisao je Trump na platformi Truth Social.
Ono što se o njoj zna, zna se iz biografije na stranici njezine galerije. Kaže da je diplomirala povijest umjetnosti na Southern Methodist University u Dallasu u Teksasu i da ima veliku zbirku kubanske umjetnosti, ali i smisla za biznis. – Zanimljiv novi projekt za Nicole bio je Canvas Art Fund, koji je osnovala 2016. To je hedge fond specijaliziran za prepoznavanje, nabavu i marketing umjetničkih djela koja postaju dostupna zbog problema njihovih vlasnika, prilikom bankrota, požara ili razvoda. Može ih nabaviti uz značajne popuste i preprodati ih po stvarnoj tržišnoj vrijednosti – kaže se u njezinoj biografiji.
Evo, to je bit svega. Odmah u uvodu piše da ćže raditi na unapređenju američkih interesa. Američki interesi su prioritet a ne nekakvi obostrani interesi. Prvo Amerika. sve ostalo je u drugom planu. Iz poštovanja prema Hrvatskoj trebalo je spomenuti inerese obje zemlje, barem na gospodarskom planu. Također piše da će se raditi na produbljavanju veza između dvije zemlje. Veze će se sigurno produbljavati ali Hrvatska od produbljavanja veza nema toliko koristi koliko od gospodarske suradnje dvije zemlje. Ako je to interes Amerike, pitaju li se oni, ima li i Hrvatska kakve ineterese paralelno s Amerikom?