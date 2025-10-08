Tko je nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj? Evo kako ju je Trump opisao

Sada je i službeno. Američki Senat potvrdio je Nicole McGraw za novu veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj. "Čestitamo Nicole McGraw na potvrdi američkog Senata za imenovanja američkog veleposlanika u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo joj poželjeti dobrodošlicu u Zagreb i raditi pod njezinim vodstvom na unapređenju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza između naših zemalja", objavila je američka ambasada.

Kako je pisao Večernji list njezina veza s Trumpom je lokacija - povezuje ih okrug Palm Beacha gdje McCraw živi i radi i gdje Trump ima imanje Mar-a-Lago, koje neki zovu "ljetnom Bijelom kućom" ili "Bijelom kućom na jugu" i to što je dala novac za njegovu kampanju. Trump je McGraw opisao kao filantropkinju, poduzetnicu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina.

– Otvorila je svoju prvu umjetničku galeriju u Palm Beach Gardensu 2006., a otada je izgradila bazu klijenata po cijelom svijetu, kao i uspješan investicijski fond specijaliziran za ulaganje u lijepu umjetnost. Približila je lijepu umjetnost ljudima vodeći neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities te prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica odbora humanitarne organizacije Place of Hope – napisao je Trump na platformi Truth Social.

Ono što se o njoj zna, zna se iz biografije na stranici njezine galerije. Kaže da je diplomirala povijest umjetnosti na Southern Methodist University u Dallasu u Teksasu i da ima veliku zbirku kubanske umjetnosti, ali i smisla za biznis. – Zanimljiv novi projekt za Nicole bio je Canvas Art Fund, koji je osnovala 2016. To je hedge fond specijaliziran za prepoznavanje, nabavu i marketing umjetničkih djela koja postaju dostupna zbog problema njihovih vlasnika, prilikom bankrota, požara ili razvoda. Može ih nabaviti uz značajne popuste i preprodati ih po stvarnoj tržišnoj vrijednosti – kaže se u njezinoj biografiji.