FOTO Kamere uhvatile neobične detalje na Trumpovoj nozi i ruci: Evo o čemu se radi
Pitanja o zdravlju američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovno su se pojavila nakon što su nove fotografije s njegovog sastanka u Ovalnom uredu s kanadskim premijerom Markom Carneyjem pokazale da su mu gležnjevi vidljivo natečeni.
U srpnju je Bijela kuća potvrdila da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje u kojem oslabljene vene usporavaju povratak krvi u srce, što dovodi do nakupljanja tekućine u nogama.
Trump je nastavio odbacivati nagađanja o svojoj fizičkoj spremnosti. U razgovoru s osobljem mornarice tijekom vikenda rekao je da su ga liječnici opisali kao "zdraviji i jači fizički primjerak" od bivših predsjednika Baracka Obame i Georgea W. Busha.
Ipak, promatrači su primijetili nekoliko javnih nastupa u kojima je Trump djelovao nesigurno ili nije mogao hodati ravno. Fotografije su također pokazale nešto što je izgledalo kao modrica na njegovoj desnoj ruci, koju je neuspješno pokušao prikriti nanošenjem neusklađene šminke.
Prema Daily Beastu, kada je kontaktiran u vezi s najnovijim fotografijama, glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai rekao je da Trump uživa u "izvrsnom zdravlju", dodajući da održava "vitalnost, mentalnu oštrinu i razinu energije koju većina mladih ljudi ne bi mogla ni zamisliti".