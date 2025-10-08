FOTO Kamere uhvatile neobične detalje na Trumpovoj nozi i ruci: Evo o čemu se radi

Pitanja o zdravlju američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovno su se pojavila nakon što su nove fotografije s njegovog sastanka u Ovalnom uredu s kanadskim premijerom Markom Carneyjem pokazale da su mu gležnjevi vidljivo natečeni.
Foto: Reuters/PIXSELL
Slike iz Ovalnog ureda prikazuju su gležnjeve Trump kako vire iznad vrhova njegovih crnih cipela dok je sjedio uz Carneyja i potpredsjednika J. D. Vancea.
Foto: Reuters/PIXSELL
Na još jednoj fotografiji primijećen je i detalj na ruci. 
Foto: Reuters/PIXSELL
Oteklina, za koju medicinski stručnjaci kažu da je uobičajena među starijim osobama, vidljiva je već nekoliko mjeseci.
Foto: Reuters/PIXSELL
U srpnju je Bijela kuća potvrdila da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje u kojem oslabljene vene usporavaju povratak krvi u srce, što dovodi do nakupljanja tekućine u nogama.
Foto: Reuters/PIXSELL
Trump je nastavio odbacivati ​​nagađanja o svojoj fizičkoj spremnosti. U razgovoru s osobljem mornarice tijekom vikenda rekao je da su ga liječnici opisali kao "zdraviji i jači fizički primjerak" od bivših predsjednika Baracka Obame i Georgea W. Busha.
Foto: Reuters/PIXSELL
Ipak, promatrači su primijetili nekoliko javnih nastupa u kojima je Trump djelovao nesigurno ili nije mogao hodati ravno. Fotografije su također pokazale nešto što je izgledalo kao modrica na njegovoj desnoj ruci, koju je neuspješno pokušao prikriti nanošenjem neusklađene šminke.
Foto: Reuters/PIXSELL
Prema Daily Beastu, kada je kontaktiran u vezi s najnovijim fotografijama, glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai rekao je da Trump uživa u "izvrsnom zdravlju", dodajući da održava "vitalnost, mentalnu oštrinu i razinu energije koju većina mladih ljudi ne bi mogla ni zamisliti".
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
