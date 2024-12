Tko je žena koju Trump šalje u Hrvatsku? Ona 'spašava' umjetnine nakon bankrota i razvoda

Potpuno očekivano, izabrani američki predsjednik Donald Trump povlači nekarijerne diplomate s veleposlaničkih mjesta u svijetu, a među njima i sadašnju veleposlanicu u Hrvatskoj Nathalie Rayes. Umjesto nje, predložio je – za sad samo na društvenim mrežama – kolekcionarku umjetnina i filantropkinju, sugrađanku u Palm Beachu te veliku donatoricu njegove kampanje, inače javnosti malo poznatu Nicole McGraw.

Nekima će biti začudno što Trump želi zamijeniti neke sadašnje diplomate, a među njima i Rayes koja je u Hrvatsku došla tek početkom ove godine. No takva je politička praksa u SAD-u – nakon svakih izbora, svi veleposlanici daju svoj mandat na raspolaganje. Kad se promijeni predsjednik, najčešće ostaje sve isto, no kad u Bijelu kuću stigne novi, a pogotovo ako je iz druge stranke nego prethodni, obično zadržava karijerne diplomate, a one koji to nisu – kao što je Rayes – povlači i imenuje nove. Kako smo vidjeli i u Trumpovu prvom mandatu, u Hrvatsku je došao Robert Kohorst, bez diplomatskog iskustva, ali s iskustvom izdašnog donatora u kampanji.

Tko je Nicole McGraw? Njezina veza s Trumpom je lokacija - povezuje ih okrug Palm Beacha gdje McCraw živi i radi i gdje Trump ima imanje Mar-a-Lago, koje neki zovu "ljetnom Bijelom kućom" ili "Bijelom kućom na jugu" i to što je dala novac za njegovu kampanju. Trump je McGraw opisao kao filantropkinju, poduzetnicu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina.

– Otvorila je svoju prvu umjetničku galeriju u Palm Beach Gardensu 2006., a otada je izgradila bazu klijenata po cijelom svijetu, kao i uspješan investicijski fond specijaliziran za ulaganje u lijepu umjetnost. Približila je lijepu umjetnost ljudima vodeći neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities te prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica odbora humanitarne organizacije Place of Hope – napisao je Trump na platformi Truth Social.

Ono što se o njoj zna, zna se iz biografije na stranici njezine galerije. Kaže da je diplomirala povijest umjetnosti na Southern Methodist University u Dallasu u Teksasu i da ima veliku zbirku kubanske umjetnosti, ali i smisla za biznis. – Zanimljiv novi projekt za Nicole bio je Canvas Art Fund, koji je osnovala 2016. To je hedge fond specijaliziran za prepoznavanje, nabavu i marketing umjetničkih djela koja postaju dostupna zbog problema njihovih vlasnika, prilikom bankrota, požara ili razvoda. Može ih nabaviti uz značajne popuste i preprodati ih po stvarnoj tržišnoj vrijednosti – kaže se u njezinoj biografiji.

