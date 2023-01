Tko je ministrica Tramišak? Priču o prijetnjama premijer nazvao bizarnom

Ona je bila ministrica 'by the book' - komentirao je jutros Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner HDZ-a, informacije kako iz Vlade RH odlazi, neočekivano, i Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i fondove Europske unije. Iako nije prvi put da se spominjao njezin odlazak, u situaciji kada se uz pojedine ministre veže sve više javnih kritika, što i nije baš bio slučaj s Tramišak, ipak je iznenađujuće što je ona "na udaru".

Nataša Tramišak bila je dugogodišnja suradnica Ivana Anušića, još dok je on bio načelnik Općine Antunovac, kao i kada je postao osječko-baranjski župan. Njezin izbor na čelo ministarstva u javnosti se, stoga, tumačio kao popuštanje Anušiću, koji je postao najistaknutije ime HDZ-a još od doba Branimira Glavaša, dakle, u posljednjih gotovo 20 godina.

Tko je Nataša Tramišak? Nakon što je 2008. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Osijeku, završila je niz dodatnih usavršavanja, među kojima se ističu ona za stručnjaka za financijsko upravljanje EU projekata, stručnjaka za javnu nabavu u EU projektima, za upravljanje projektima u ruralnom razvoju i za strateško planiranje. U toku mandata zamjenice općinskog načelnika u Općini Antunovac, osnovala je i bila predsjednica LAG-a Vuka-Dunav, a nakon toga i direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac. Do početka mandata ministrice bila je pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU u Osječko-baranjskoj županiji. U toku karijere vodila je, navode njezini suradnici, stotinjak EU projekata u područjima razvoja poduzetništva, ruralnog razvoja, javne infrastrukture, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo je preuzela prije dvije i pol godine, u teškom trenutku kada su tamo bile otvorene dvije istrage europskih tužitelja.

Što se tiče brojki iz njezinog mandata, do 31. prosinca 2022. korisnicima je isplaćeno 8,95 milijardi eura bespovratnih sredstava, to jest 83,38 posto ESIF alokacije te je prema Europskoj komisiji prijavljeno 7,60 milijardi eura, odnosno 70,86 posto dodijeljenih EU sredstava. U odnosu na podatke od srpnja 2020., gledano u postotcima, s 37 posto plaćenih sredstava korisnicima fondova došlo se na 83 posto te ovjerenih sredstava prema Europskoj komisiji s 30 na 70 posto.

Usvojena je i nova karta regionalnih potpora 2022.-2027. s povećanjem postotaka za javne potpore za sve poduzetnike. U odnosu na prethodnu podjelu, ova karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi osjetno povećanje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb. Raspisani su najveći dosad pozivi za ITU gradove. Više od 680 milijuna eura za 22 grada s urbanim područjem, ukupno 192 jedinice lokalne samouprave.

Iako će je njezini suradnici nazvati pravim profesionalcem, ostaje i činjenica da se nije uspjela etablirati, odnosno nametnuti u javnosti, već je ostala nekako u pozadini. Je li razlog tome njezin karakter ili nešto drugo, može se samo nagađati.

U središte javnosti došla je, pak, lani u ožujku, kada se doznalo kako je, zbog svoje funkcije, na udaru ozbiljnih prijetnji. Poručeno joj je: "Bit će krvi do koljena". Navodilo se tada da je razlog prijetnjama što je odbila produljiti ugovor o suradnji s tvrtkom Omega softver. No, ona to nije odmah prijavila niti policiji, niti svom šefu, odnosno premijeru Andreju Plenkoviću. Nije tajna da joj je predsjednik Vlade RH to zamjerio, a tu je situaciju nazvao bizarnom.