Tko sve lovi u mutnome: Teško da će se na crnim listama imenovati krivci koji dižu cijene i 80 posto

Tko sve lovi u mutnom, a Vlada mu još nije stala na rep, moglo bi se doznati u petak do kada je Andrej Plenković gospodarskim subjektima dao rok da cijene koje su neopravdano podigli od početka godine, vrate na staro. Stotine inspektora i u utorak su češljale teren, od ugostitelja do kozmetičkih i frizerskih salona, tržnica, trgovačkih lanaca... No, kako se to i dosad događalo, teško da će se, osim ispisanih kazna, imenom i prezimenom na crnim listama imenovati krivci koji su cijene svojih usluga i proizvoda s prelaskom na euro dizali i 80 i više posto, kao što nikad nismo doznali ni tko u nas prodaje patvoreni med, lažna ekstradjevičanska maslinova ulja... Ili je vrijeme za zaokret, nakon što je premijer i u utorak poručio kako Vlada neće oklijevati iskoristiti alate koji su joj na raspolaganju, od vraćanja cijena iz nekog prijašnjeg razdoblja do ukidanja subvencija i dizanja poreza.