Tko je Šime Erlić, novi ministar regionalnog razvoja i EU fondova?

Ministar regionalnog razvoja i fondova EU bit će predsjednik zadarskog gradskog HDZ-a Šime Erlić. On je bivši pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra i državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Uz Božidara Kalmetu koji je na čelu županijskog HDZ-a, figurira kao najmoćniji član te stranke u Zadru. O njegovom radu u gradskoj upravi lokalni mediji i gradska, ali i državna vlast su se izjašnjavali pozitivno, hvaleći mu doprinos u radu s EU fondovima.

U posljednje vrijeme aktivan je i u političkoj krizi u Zadru gdje HDZ ima gradonačelnika, a oporba većinu u gradskom vijeću i pri tom je oporbene vijećnike (SDP, AM i Ričard) prozvao za zbog njihova navodnog straha od izbora. S druge strane često se njega spominje u kontekstu optužnice protiv njegova oca. Naime, ocu navodno budućeg ministra Šime Erlića, Novici Erliću bivšem direktoru NK Zadra godinama traje pravosudni postupak u aferi Ribar.

U USKOK-ovoj optužnici stoji da je, kako se navodilo iz medija, bivši direktor NK Zadar Novica Erlić 2008. godine na traženje i u dogovoru sa Renom Sinovčićem priznao kao istinitu klupsku obvezu po osnovi jamstva za navodne Sinovčićeve pozajmice igračima od 2000. do 2004. godine iako je navodno znao da NK nema stvarnih obveza prema Sinovčiću jer da se one zasnivaju na neistinitim i nevjerodostojnim ugovorima o zajmovima i da je klub oštećen za milijunske iznose… - naveli su još 2016.godine na portalu Slobodne Dalmacije o detaljima iz optužnice USKOK-a u kojoj je obuhvaćen otac Šime Erlića, a što su pojedinci iz oporbe često koristili u razračunavanju s mlađim Erlićem. Suđenje se nakon osam godina ovog postupka navodno približava kraju. Uz Šimu Erlića se osobno pak ne vežu nikakve afere.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 26.10.2022., Zagreb - Digital Transformation Conference 2022, Smart Industry BrainStorm. Regionalni lanci vrijednosti: Pametne industrije u ITP RH, Sime Erlic. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Za komentar političke karijere Šime Erlića u Zadru i na državnoj razini zatražili smo Božidara Kalmetu (HDZ) i Marka Vučetića(oporbeni predsjednik gradskog vijećanja i objavit ćemo ih po dobivaju odgovora. Na skupu za 33-obljetnicu HDZ-a prije nekoliko tjedana predsjednik GO HDZ-a Šime Erlić je u nazočnosti ministra pravosuđa Malenice otvorio skup i u pozdravnom govoru dotakao se Zadra i njegovih projekata. Tako Novi radio navodi izjavu Erlića da je u 33 godine Zadar prošao put, od ratnih razaranja do toga da je postao predvodnik u razvoju.

- Zadar je grad primjer kako se jedan grad može razviti i obnoviti, kako se u njemu može živjeti i svi oni koji dođu u Zadar se dive tome. Neiscrpan je popis projekata i mogli bismo do sutra nabrajati što se sve realizira i što se realizirao prethodnih godina, a mislim da ne pretjerujem kad kažem da se nikad u povijesti nije realiziralo toliko projekata kao što je to danas. No, važno je istaknuti da to ništa nije došlo preko noći, ništa to nije palo s neba. To je sve rezultat vrijednoga rada i zajedništva, brojnih postignuća, jednoga kontinuiteta u zadnje 33 godine u kojima se omogućilo da Zadar iskoristi svaku i najmanju razvojnu priliku koja mu se stavila na raspolaganje - izjava je nekadašnjeg pročelnika EU fondova i državnog tajnika sa skupa HDZ-a u Zadru.