Tko je Hrvatica Dora Pekeč (25) koja je postala glasnogovornica Zohrana Mamdanija?

Uoči izbora za gradonačelnika New Yorka, Barack Obama, nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država u dva mandata, koji je i dalje utjecajan u Demokratskoj stranci, javno je pohvalio kampanju budućeg pobjednika Zohrana Mamdanija. – Zohran Mamdani cijeni riječi podrške predsjednika Obame i njihov razgovor o važnoj temi donošenja nove politike u naš grad – rekla je za američke medije Mamdanijeva glasnogovornica Dora Pekeč. Za nas je ovo izuzetno važan detalj jer je Dora Pekeč Hrvatica koja dugo godina živi u Sjedinjenim Državama te je uključena u glavna politička zbivanja Demokratske stranke. Štoviše, njezin otac je ugledni profesor na Poslovnoj školi Fuqua Sveučilišta Duke Aleksandar Peček, koji je i član Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Majka Aleksandra Bakarić inženjerka je matematike i informatike, a danas se bavi dizajnom keramike koju i ručno izrađuje. Prije nego što se priključila Mamdanijevu izbornom stožeru, Pekeč je bila u stožeru Brada Landera, demokrata kojeg je Mamdani pobijedio na stranačkim izborima za kandidata, no očito je njezin rad bio primijećen u stranci te je pozvana da bude dio izborne kampanje kasnije izabranoga gradonačelnika. Da Pekeč ima ambicije u američkom političkom životu vidi se i iz činjenice da je prije izbora za New York vodila komunikacije demokratskog Political Action Committeeja, tijela koje se u američkim političkim organizacijama brine za prikupljanje financijskih sredstava, prvo je to bila za New York, a onda i na nacionalnoj razini. Na profilu ove 25-godišnje Zagrepčanke navodi se da je u tome bila vrlo uspješna te je za izbore 2024. godine prikupljeno 290 milijuna dolara, a uspješno su republikancima 'oteta' četiri newyorška zastupnička mjesta. Prije toga isti je posao radila za demokratskog vijećnika Chicaga Billa Conwayja, i ti su izbori donijeli veliku pobjedu za ovog političara.