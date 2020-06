Tko je Amerikanka koja je osvojila srca ljudi diljem svijeta: 'Stavite je za Bidenovu potpredsjednicu'

Osim što su američkom predsjedniku Trumpu u političkom smislu prosvjedi koji potresaju SAD sol na ranu i događaj koji bi mogao okončati njegovu političku karijeru, u proteklih tjedan dana pojavila se žena za koju nitko na međunarodnoj političkoj sceni nije gotovo ni čuo, a mogla bi se uskoro useliti u Bijelu kuću. Doduše, ne kao predsjednica, ali kao moguća zamjenica Joea Bidena ako on pobijedi na izborima koji će biti održani u studenom.

Najdojmljivija akcija

Muriel Bowser (47), crna gradonačelnica Washingtona i članica Demokratske stranke, gotovo preko noći prerasla je u ikonu Demokratske stranke, ali i cijelog niza Amerikanaca koji su već danima na ulicama gradova prosvjedujući protiv policijske brutalnosti, rasnih podjela te obespravljenosti Afroamerikanaca u očima zakona. Upravo je Bowser organizirala jednu od najdojmljivijih prosvjednih akcija u proteklih nekoliko dana kada je naložila radnicima da na aveniji koja vodi prema Bijeloj kući velikim žutim slovima na tlu ispišu “Black lives matter” (BLM), odnosno “Životi crnaca su bitni”, što su popratili mediji diljem svijeta, ali i milijuni Amerikanaca koji su fotografije natpisa dijelili na društvenim mrežama.

Ipak, ovaj je potez dobar dio prosvjednika ocijenio kako javni performans kojim je Bowser htjela privući pažnju glasača. Pogotovo kada se uzme u obzir da su aktivisti BLM-a već sljedećeg dana natpis promijenili u “Defund the police”, odnosno “Ukinite financiranje policije”.

– Nisu njoj životi crnaca prioritet, već pobjeda na izborima – kažu neki prosvjednici.

Ipak, nije ovo jedina akcija koju je Bowser povela protiv Trumpa u “njegovu gradu”, gradu u kojemu stoluju američki predsjednici, gradu iz kojeg Trump planira uskoro povesti predsjedničku kampanju koja bi mu, nada se, mogla osigurati sljedeći mandat i još četiri godine na čelu SAD-a. No za tako nešto sve su manji izgledi jer, prema posljednjim ispitivanjima javnog mijenja, čak je i među republikancima podrška Trumpu pala na manje od 50 posto. A za to je dijelom zaslužna upravo Bowser.

– Od američkog predsjednika očekujemo da se suprotstavlja i nadvladava strane državnike. A ne da se obrušava na američke gradonačelnike – jedna je od poznatijih izjava Muriel Bowser izrečena prije nekoliko dana kada je prozvala Trumpa jer je kritizirao gradonačelnike gradova u SAD-u jer ne reagiraju, kako je rekao, dovoljno žestoko na prosvjede i ne izvode Nacionalnu gardu na ulice.

Paradoksalno, ali Muriel Bowser tijekom svoje karijere bila je poznata kao relativno uštogljena birokratkinja, u političkom smislu oprezna političarka koja je vagala svaku svoju riječ. Uostalom, promišljenim nastupima dospjela je do prilično rijetkog rezultata – nikada nije izgubila izbore. Počevši od izbora za gradsku četvrt Ward 4, koju je predstavljala u Vijeću Washington DC-ja, do izbora za gradonačelnicu koje je dvaput dobila.

Ne ublažava retoriku

S izbijanjem nemira nakon ubojstva Georgea Floyda, Bowser je promijenila pristup i počela žestoko kritizirati policiju, saveznu vlast i samog Trumpa po cijelom nizu osnova. Tim je u vrlo kratko vrijeme prerasla u političarku poznatu diljem SAD-a, koju dobar dio demokrata smatra idealnim kandidatom za potpredsjednicu SAD-a u Bidenovoj kandidaturi. Njezino izravno suprotstavljanje Trumpu dio gradskih političara ne podržava baš do kraja.

Predsjednik SAD-a ima prilično velike ovlasti u dodjeli financijskih sredstava Washington DC-ju kao području koje nije dio nijedne savezne američke države i boje se da bi se Trump mogao, ako ipak ponovo osvoji izbore, “osvetiti” Bowser ukidanjem dijela novca koji Washington prima iz savezne blagajne. No Bower i ni ne pomišlja ublažiti svoju retoriku.

– Znam kako je biti crnac u SAD-u, znam kako je biti crnkinja u Washingtonu. Još dok sam bila zastupnica u gradskom vijeću policajci su me bez razloga zaustavljali u prometu, kontrolirali, puštali bi me tek kada bih izvadila svoju službenu iskaznicu. Znam što moji sugrađani svakodnevno proživljavaju i želim to promijeniti – kaže Bowser. A ako pri tome dođe i do Bijele kuće kao potpredsjednica, njezin plan bit će u potpunosti ispunjen.