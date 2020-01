Ante Zavadlav: Bojim se za Filipa

Ante Zavadlav, otac Filipa Zavadlava koji je u Splitu počinio trostruko ubojstvo još uvijek ne može vjerovati što se dogodilo. Iako je imao puno životnih kriza, ovo mu je, kako kaže, najteža u životu.

- Najgore mi je ujutro. I u ovom trenutku razmišljam kako bih najradije da sam ja na njegovu mjestu i da je on vani. Znam da to nije moguće. I toga mi je najviše ža. Bojim se za Filipa. Hoće li on to uspjeti izdržati? U stanju je takvom kakvo je. Nisam se čuo s njim, ali sljedeći tjedan probat ću doći do njega, posjetiti ga bude li moguće. Da ga idem gore vidit - rekao je Ante Zavadlav, prenosi Jutarnji list.

Nakon što je počinio trostruko ubojstvo, Filip i njegov otac uputili su se časnoj sestri no nisu je našli. Poslije toga su se našli sa psihologom Centra za socijalnu skrb. Izjave majke svojih sinova nije želio komentirati te je više puta želio prekinuti razgovor. Dodao je i kako je htio izraziti sućut roditeljima poginule djece, ali su mu savjetovali kako za to još nije vrijeme.

'Dica sretnog lica', emisija je u kojoj se Filip Zavadlav pojavio 2006. godine. Tada nije imao ni deset godina, a 14 godina nakon priloga, Filip je glavna tema svih medijskih natpisa.

Jedan od Filipovih poznanika rekao je kako je otac Ante bio strog, a nekada i nasilan. Dodao je i kako se Filip razlikovao od svoje obitelji, zanimao ga je sport, a drogu je rijetko koristio.

Tjedan dana prije trostrukog ubojstva, Filip se pomirio s ocem nakon dugih sedam godina. Majka Etel rekla je kako je uvjerena da je Filip poslušao 'briljantan' savjet svoga oca koji je često ponavljao kako svakom dileru treba sasuti metak u čelo.

Filip je često odlazio časnoj sestri, a u zadnjem posjetu joj je rekao kako razmišlja o samoubojstvu. Nakon što je ubio trojicu kriminalaca koja su maltretirala njegovu obitelj, sjeo je u kafić, a kasnije se mirno predao policiji.