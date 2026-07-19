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KORISNICI PRIJAVILI

Pao Facebook. Već neko vrijeme pokazuje istu poruku

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 10:09

Iz Mete se zasad nisu službeno oglasili o uzroku poteškoća ni o tome kada bi problem mogao biti u potpunosti otklonjen.

Brojni korisnici Facebooka u nedjelju ujutro prijavili su poteškoće s korištenjem društvene mreže. Problemi su zabilježeni i u Hrvatskoj, a čini se da su najviše pogođeni korisnici koji Facebooku pristupaju putem internetskog preglednika na računalu.  Prilikom pokušaja prijave ili otvaranja Facebooka mnogima se prikazuje poruka da je njihov račun privremeno nedostupan zbog problema sa sustavom te da pokušaju ponovno za nekoliko minuta.

Prema prijavama korisnika na društvenim mrežama i internetskim forumima, riječ je o širem problemu koji pogađa više zemalja. Dio korisnika navodi da mobilna aplikacija i dalje radi bez poteškoća, dok je problem prisutan samo na desktop verziji Facebooka. Iz Mete se zasad nisu službeno oglasili o uzroku poteškoća ni o tome kada bi problem mogao biti u potpunosti otklonjen.

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