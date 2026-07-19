Bože dragi, kakvo je vrijeme došlo – bacili u rešt bivšeg šefa nabave u MORH-u zbog 260 pari vojničkih čizama samo zato što nije raspisao natječaj, i umjesto 42.000, potrošio 62.000 eura

Subota 11. 7. 2026.

Snažni poklici "za dom spremni" probudili su jutros građane Osla, glavnog grada Norveške! Tradicionalnim hrvatskim pozdravom, probudili su ih neki od najponosnijih sinova domovine koje je na put u Norvešku odveo romantični domoljub Dražen Keleminec na prosvjed protiv srpskog plaćenika, norveškog nogometnog suca Espena Eskåsa, čovjeka koji je, provodeći velikosrpske ideje svog financijera, Ace Srbina, ubio hrvatske snove na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Pred njegovom kućom Keleminec je dirigirao zborom turbohrvata koji su izveli nekoliko uspješnica, poput "Evo zore, evo dana" i "Korak ide za korakom, mlad ustaša pod barjakom". Fašistička norveška policija najprije je pomislila da riječ o nekoj manjinskoj folklornoj grupi, a onda im je neki agent Udbe preveo o čemu naši pjevaju, pa je uslijedilo privođenje. Tijekom privođenja, norveškom puku obratio se naš Dražen: "Nemamo ništa protiv norveškog naroda, a ja čak volim vašeg pisca Knuta Hamsuna, s kojim dijelim ljubav prema idejama Vidkuna Quislinga."

Nedjelja 12. 7. 2026.

Zagrebačka policija provodi operativne izvide kako bi utvrdila ima li ikakve veze između atentata na Plenkija koji se dogodio 2. srpnja u Savskoj ulici kada je premijerovo štićeno vozilo naletjelo na barijere, koje su, kao slučajno, par dana ranije postavili nevini radnici gradskih poduzeća, kojima je, kao lutkama na koncu, upravljala nevidljiva ruka iz partije Možemo, koji u koaliciji sa zloglasnim komunjarama iz SDP-a žele zaustaviti period blagostanja i sreće pod Plenkijevom vlašću i neobičnog događaja koji se dogodilo samo dan kasnije u Đakovu. Tamo se Plenki susreo s nadbiskupom Đurom Hranićem i vratio crkvi dio imovine koju su joj otele zle komunjare nakon Svjetskog velerata. Tijekom razgovora, između Plenkija i nadbiskupa Đure, pala je žarulja. Agenti SOA-e i policija provjeravaju je li slučajno da je par dana prije elektroinstalacije provjerio lokalni majstor, čiji sin studira politologiju u Zagrebu, gdje je, mlad i neiskusan, zavrbovan od agenata Možemo i postao poklonik njihove sotonističke eko ideologije.

Ponedjeljak 13. 7. 2026.

Sve je spremno za sutrašnji vojni mimohod u Parizu, koji se održava na obljetnicu Dana pada Bastilje. Pod dosad nezabilježenim sigurnosnim mjerama, policajci i sigurnosne službe provjeravaju svaki detalj, pa im je tako zapeo za oko pretili gospodin u neobičnoj uniformi, koji se nalazio u pratnji Ace Srbina, kojem je Macron nedavno uvalio par Rafala, pa ga je postavio u prvi red. Kada su policajci prišli pretilom gospodinu u Acinoj pratnji, koji je imao na glavi neobičnu kapu s amblemom mrtvačke glave i dva redenika preko prsiju, velikim nožem za pojasem, zobnicom punom masne gibanice i slanine i oko ramena puškomitraljez, upitali su ga tko je on. Odgovorio im je da je on četnički vojvoda Vojislav Šešelj i da će predvoditi četničku četu na mimohodu. Kada ga je policajac podsjetio da njegovu postrojbu nema u evidenciji sudionika, vojvoda mu je odbrusio da to nije nikakav problem: "Ja sam ionako uvijek komandovao paravojnim jedinicama."

Utorak 14. 7. 2026.

Nakon svih peripetija oko odlaska pripadnika pobjedničke Hrvatske vojske ne vojni mimohod u Pariz, samo nam je falio još jedan incidenta, ali eto, dogodilo se i to. Naime, tijekom prolaska pripadnika ATJ Lučko, Aca Srbin prvi je uočio nešto neobično. Učinilo mu se da je u stroju jedan vojnik viška. Odmah je to prijavio Macronu, koji je poslao pripadnika osiguranja da to ode provjeriti i stvarno, otkrilo se da vojnik na začelju stroja nigdje nije prijavljen i da je riječ o uljezu. Na kraju se ispostavilo da je riječ o A.P. (56) iz Zagreba, koji je policajcima otkrio da nije ništa loše mislio: "Samo sam htio odati počast državi Francuskoj i barem jednom u životu obući hrvatsku ratnu odoru."

Srijeda 15. 7. 2026.

Slavlje na ulicama zapadnog Mostara, Širokog, Gruda, Posušja, Kiseljaka, Viteza i drugih mjesta u kojima žive Hrvati u prijateljskoj Bosni i Hercegovini. Ljudi nose slike Plenkija i Penave, dvojice div junaka hrvatskog naroda, koji su danas u Saboru donijeli rezoluciju o položaju hrvatskog naroda u BiH. Dobro, naći će se poneki izdajnik koji će primijetiti da je Penava podvio rep i odustao od najave revitalizacije Herceg-Bosne i na kraju podržao rezoluciju koju mu je izdiktirao Plenki. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je da je razočaran rezolucijom: "Zbilja mi je žao što su Hrvati nezadovoljni i spremni smo na kompromis. Evo, ako Hrvati nisu zadovoljni Komšićem, mi možemo istaknuti nekog Bošnjaka da zastupa interese hrvatskog naroda," izjavio je Konaković.

Četvrtak 16. 7. 2026.

Pripadnici Torcide prebili su Srbina na rivi u Makarskoj, a nije riječ o međunacionalnom sukobu! Ništa se slično nije dogodilo u povijesti Torcide, a ovaj neobični događaj privukao je pažnju i svjetskih medija. Reuters izvještava da je pretučen Đorđe Petrović ih Vranja, predsjednik udruge makarskih konobara, koji je organizirao proslavu odluke gradskih vlasti o zabrani prodaje alkohola u Makarskoj od 21 do 6 ujutro. Tijekom proslave prišla su mu s leđa 22 pripadnika Torcide i izudarala ga. Predsjednik ogranka Jere Bengalka izjavio je da je opijanje na zidiću tijekom večernjih sati dalmatinska tradicija i neraskidiv dio hrvatskog identiteta i najavio prosvjedna opijanja tijekom cijele sezone.

Petak 17. 7. 2026.

Bože dragi, kakvo je ovo vrijeme došlo. Bacili u rešt nekadašnjeg šefa nabave u MORH-u i njegovu pajdašicu iz neke male tvrtke zbog nabave 260 pari vojničkih čizama samo zato što nije raspisao javni natječaj, nego je, sasvim logično napravio dva manja i umjesto 42.000 eura, potrošio 62.000! Čekaj malo, jeste li vi ljudi normalni! Pa pola zemlje smo izgradili na švercu oružja, milijune eura su naši ljudi znali staviti u džep opskrbljujući našu herojsku vojsku, a sada privodite lika zbog pišljivih 20.000 eura... I onda se čudite što mladi ljudi izbjegavaju MORH u širokom luku i mole roditelje da nađu vezu i zaposle ih u nekom javnom poduzeću iz kojih se još uvijek može lako sisati lova.