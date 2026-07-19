VIDEO Zastrašujuće snimke osvetničkog napada Rusa na Kijev obilaze svijet. Evo čime su ih 'zasuli'

Rusija je u noći na nedjelju izvela dosad najintenzivniji balistički napad na Kijev od početka invazije na Ukrajinu. Prema pisanju Kyiv Posta, tijekom samo 40-ak minuta na ukrajinsku prijestolnicu ispaljeno je oko 40 balističkih projektila, među kojima su bili projektili tipa Iskander-M, Zircon i S-400. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije (DSNS) izvijestila je da je u napadu poginula jedna osoba, dok je najmanje 15 ljudi ozlijeđeno. Spasilačke službe i dalje interveniraju na više lokacija pogođenih projektilima i njihovim ostacima. Napadi su izazvali požare i oštetili stambene i druge objekte u pet gradskih četvrti – Desnjanskoj, Dnjiprovskoj, Ševčenkivskoj, Svjatošinskoj i Solomjanskoj. Oštećen je i površinski ulaz u postaju podzemne željeznice Lukjanivska, gdje su u tijeku radovi na obnovi pokretnih stepenica i sustava za upravljanje putničkim prometom.

Na udaru nije bio samo Kijev. U Kijevskoj oblasti pogođena su skladišta i logistički objekti u Bučanskom okrugu, gdje su ozlijeđene dvije osobe. Muškarac je zbog ozljeda od gelera prevezen u bolnicu, dok je žena, koja se nagutala dima, zbrinuta na mjestu događaja. Napad je uslijedio nakon još jednog vikenda obilježenog ruskim udarima na civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine. U Hersonu je ruski dron pogodio stambenu zgradu, pri čemu je ozlijeđeno petero ljudi, uključujući dvoje djece. U Krivom Rihu pogođen je objekt kritične infrastrukture, a jedna je osoba poginula. Na meti se ponovno našla i Odesa. Ruske snage pogodile su trgovački brod koji je plovio pod zastavom Antigve i Barbude, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene. Oštećena je i lučka infrastruktura, a tijekom intervencije hitnih službi uslijedio je i drugi napad u kojem je stradala specijalizirana spasilačka oprema.

Horrific aftermath of Russia's ballistic missile attack on Kyiv.



The city suffered extensive damage across multiple districts.



One person killed, seven more injured.



Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026

Nakon napada oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručivši da je zaštita od balističkih projektila trenutačno najveći prioritet njegove zemlje. – Presretački projektili potrebni su nam svakoga dana. Zahvalan sam svima koji ozbiljno shvaćaju naše dogovore i osiguravaju sustave za obranu od balističkih projektila. Oni doslovno spašavaju živote tijekom svakog velikog ruskog napada – poručio je Zelenski na društvenoj mreži X, pozvavši saveznike da nastave pojačavati pritisak na Moskvu. Istodobno je i Ukrajina tijekom noći izvela napade na više vojnih i energetskih ciljeva u Rusiji te na okupiranim područjima. Prema navodima kanala koji prate ratna zbivanja, pogođeno je skladište nafte u Stavropolskoj pokrajini, dok su na okupiranom Krimu dronovi izazvali požare na trafostanicama u Jalti i okolici Sudaka. Nakon eksplozija privremeno je zatvoren i Krimski most koji povezuje poluotok s Rusijom.