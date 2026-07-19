VIDEO Zastrašujuće snimke osvetničkog napada Rusa na Kijev obilaze svijet. Evo čime su ih 'zasuli'

Rusija je u noći na nedjelju izvela dosad najintenzivniji balistički napad na Kijev od početka invazije na Ukrajinu. Prema pisanju Kyiv Posta, tijekom samo 40-ak minuta na ukrajinsku prijestolnicu ispaljeno je oko 40 balističkih projektila, među kojima su bili projektili tipa Iskander-M, Zircon i S-400. Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije (DSNS) izvijestila je da je u napadu poginula jedna osoba, dok je najmanje 15 ljudi ozlijeđeno. Spasilačke službe i dalje interveniraju na više lokacija pogođenih projektilima i njihovim ostacima. Napadi su izazvali požare i oštetili stambene i druge objekte u pet gradskih četvrti – Desnjanskoj, Dnjiprovskoj, Ševčenkivskoj, Svjatošinskoj i Solomjanskoj. Oštećen je i površinski ulaz u postaju podzemne željeznice Lukjanivska, gdje su u tijeku radovi na obnovi pokretnih stepenica i sustava za upravljanje putničkim prometom.
Luk’yanivska metro station after tonight’s attack.#Kyiv https://t.co/RBAyNolj8O pic.twitter.com/ZjVe4jJcPi— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 19, 2026
Na udaru nije bio samo Kijev. U Kijevskoj oblasti pogođena su skladišta i logistički objekti u Bučanskom okrugu, gdje su ozlijeđene dvije osobe. Muškarac je zbog ozljeda od gelera prevezen u bolnicu, dok je žena, koja se nagutala dima, zbrinuta na mjestu događaja. Napad je uslijedio nakon još jednog vikenda obilježenog ruskim udarima na civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine. U Hersonu je ruski dron pogodio stambenu zgradu, pri čemu je ozlijeđeno petero ljudi, uključujući dvoje djece. U Krivom Rihu pogođen je objekt kritične infrastrukture, a jedna je osoba poginula. Na meti se ponovno našla i Odesa. Ruske snage pogodile su trgovački brod koji je plovio pod zastavom Antigve i Barbude, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene. Oštećena je i lučka infrastruktura, a tijekom intervencije hitnih službi uslijedio je i drugi napad u kojem je stradala specijalizirana spasilačka oprema.
Horrific aftermath of Russia's ballistic missile attack on Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026
The city suffered extensive damage across multiple districts.
One person killed, seven more injured.
Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F
Nakon napada oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručivši da je zaštita od balističkih projektila trenutačno najveći prioritet njegove zemlje. – Presretački projektili potrebni su nam svakoga dana. Zahvalan sam svima koji ozbiljno shvaćaju naše dogovore i osiguravaju sustave za obranu od balističkih projektila. Oni doslovno spašavaju živote tijekom svakog velikog ruskog napada – poručio je Zelenski na društvenoj mreži X, pozvavši saveznike da nastave pojačavati pritisak na Moskvu. Istodobno je i Ukrajina tijekom noći izvela napade na više vojnih i energetskih ciljeva u Rusiji te na okupiranim područjima. Prema navodima kanala koji prate ratna zbivanja, pogođeno je skladište nafte u Stavropolskoj pokrajini, dok su na okupiranom Krimu dronovi izazvali požare na trafostanicama u Jalti i okolici Sudaka. Nakon eksplozija privremeno je zatvoren i Krimski most koji povezuje poluotok s Rusijom.