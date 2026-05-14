Prva dama ga ošamarila nakon što je vidjela poruku? Razlog je navodno poruka glumici: 'Smatram te lijepom...'

Nova knjiga o bračnom paru Macron ponovno je podigla prašinu oko viralnog incidenta iz svibnja 2025., kada je Brigitte Macron gurnula i navodno ošamarila svog supruga Emmanuela Macrona, dok su izlazili iz predsjedničkog aviona u Hanoiju u Vijetnamu. Prema knjizi novinara Floriana Tardifa, političkog dopisnika Paris Matcha, incident nije bio tek bezazlena šala, kako su tvrdili iz Elizejske palače. Tardif piše da je Brigitte Macron tijekom leta navodno vidjela poruku koju je njezin suprug poslao iransko-francuskoj glumici Golshifteh Farahani, što je izazvalo svađu. Jedna od poruka koju je predsjednik navodno poslao glumici glasi: "Smatram te vrlo lijepom". Tardif tvrdi da je riječ o platonskoj vezi koja je trajala nekoliko mjeseci i koja je izazvala napetost unutar braka. Glumica Farahani više puta je demantirala glasine o romantičnoj vezi, nazivajući ih tračevima.

Incident se dogodio nakon turbulentnog leta. Brigitte Macron je, prema Tardifu, bila ljuta jer je poruka sugerirala mogućnost da je njezin muž zainteresiran za drugu ženu, mlađu od nje. Izvor blizak Brigitte Macron rekao je za Le Parisien da je ona "kategorički demantirala" da je ošamarila supruga zbog poruke te da "nikad ne gleda u mužev telefon". U intervjuu za knjigu u ožujku, prva dama je incident objasnila umorom nakon leta punog turbulencija, Macron ju je pokušao oraspoložiti, a ona ga je odgurnula.

Elizejska palača je incident u početku pokušala prikazati kao šalu između supružnika. Predsjednik Macron je rekao da su se „svađali na šaljiv način“ i da ga je supruga iznenadila.

Farahani je također odbacila glasine. U razgovoru za Le Point u ožujku, glumica je rekla: "Mislim da nekim ljudima nedostaje ljubavi i da trebaju stvarati ovakve romanse kako bi popunili prazninu". Rođena u Teheranu Farahani se etablirala kao vodeća glumica u iranskoj kinematografiji prije nego što se preselila u Pariz nakon kontroverzi oko njezine pojave u filmu Body of Lies iz 2008 . Kasnije je izgradila međunarodnu karijeru ulogama u seriji Extraction uz Chrisa Hemswortha, drami Paterson i seriji Invasion na Apple TV+ Golshifteh Farahani, ranije je surađivala s hollywoodskim zvijezdama poput Leonarda DiCaprija. Glasine o vezi s Macronom demantirala je više puta. Američki predsjednik Donald Trump ismijavao je Macrona zbog "supruge koja ga loše tretira". U Francuskoj, gdje su javne afere šefova država često tolerirane, ovakve priče rijetko ozbiljno utječu na rejting. Knjiga Floriana Tardifa izašla je ovaj tjedan i temelji se na intervjuima s više od 70 izvora bliskih paru. Iako donosi senzacionalne tvrdnje, riječ je o navodima koji zasad nisu potkrijepljeni dokazima, piše The Times.