Očekujem da će Most postati poželjan za HDZ

1. Kako biste ocijenili i po čemu ćete pamtiti proteklu saborsku godinu?

Neću je pamtiti ni po čemu, jer nije riječ o radu zakonodavnog tijela nego pristanku saborskih zastupnika da se Sabor potpuno podvlasti izvršnoj vlasti. Saborski zastupnici ništa nisu napravili da se pojača razlika između zakonodavnog tijela i Vlade. Premijer Andrej Plenković u Sabor nije dolazio s poštovanjem prema instituciji koja se razlikuje od one koju on predvodi, nego kao čovjek koji uspostavlja namjesništvo nad Saborom. Saborski zastupnici su Sabor sveli na nemoćno dodvoravanje premijeru, kada je riječ o desnim političkim opcijama, nudeći mu buduće savezništvo, dok je oporba, koja pripada ljevici i centru, svoju nemoć demonstrirala budućim prijetnjama.

2. Proteklih godinu dana rada Sabora u velikoj su mjeri obilježili DP i Josip Dabro s pjesmom zlatnom grobu Ante Pavelića, te okrugli stol u organizaciji stranke DOMiNO o ustaškom logoru Jasenovac. Koliko sve to sramoti Sabor?

To je sramotno s razine zakonodavnog tijela koje je pristalo da snagu zakona imaju formalne ili neformalne skupine poput Povjerenstva za suočavanje s nedemokratskim režimima koje je uspjelo ući i u sudove tako da suci donose presude pozivajući se na mišljenja tog Povjerenstva, a ne na trenutačno vladajuće zakone. Stoga je logična posljedica rast sramote i pad juridičnosti da DOMiNO i DP otvaraju vrata poniženog Sabora da u njega uđu proustaški elementi koji će povijesne pobjednike tijekom Drugog svjetskog rata pretvoriti u poraženu vojsku, a RH potpuno obezvrijediti jer ne pripada civilizaciji koja je nastala na pobjedi nad fašizmom, nacizmom i, kada je riječ o lokalnoj povijesti, nad ustaštvom.

3. Nakon svega, što onda od ovog saziva Sabora očekujete u iduće dvije godine?

Očekujem da će Most na sebe preuzeti masku poželjne desnice koja će koalirati s HDZ-om jer će se njihove šovinističke i ksenofobne politike koje se sad očituju u davanju imena Milutinu-Mili Kekinu činiti kao civilizacijski iskorak u pozitivnom smjeru. Ljevica bi to trebala osujetiti raspršivanjem liderstva na mnoge figure, a ne samo na dokazivanje kako je Siniša Hajdaš Dončić prikladno ime za premijera.