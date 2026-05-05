© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NE TAKO OBIČAN SASTANAK NA VRHU

VIDEO Macron zgrabio mikrofon i zapjevao na svečanoj večeri, armenski premijer bubnjao. Snimka je brzo postala hit

Šimun Ilić
05.05.2026.
u 09:31

Francuski predsjednik Emmanuel Macron iznenadio je uzvanike na europskom summitu u Armeniji kada je tijekom svečane večere zapjevao poznatu francusku šansonu “La Bohème”.

Nastup se održao u Erevanu, glavnom gradu Armenije, u sklopu summita Europske političke zajednice. Na snimkama koje su se brzo proširile društvenim mrežama vidi se kako armenski premijer Nikol Pašinjan svira bubnjeve, dok Macron pjeva, a poznati armenski jazz glazbenik Vahagn Hajrapetjan prati ih na klaviru.

Izveli su pjesmu “La Bohème”, koju je 1965. proslavio legendarni francuski pjevač Charles Aznavour. Riječ je o šansoni koja govori o umjetnicima i njihovim sjećanjima na siromašan, ali slobodan život u pariškoj četvrti Montmartre. Macronov glazbeni istup nije nešto novo. Ranije ove godine, u ožujku, pjevao je i francusku himnu na nosaču zrakoplova “Charles de Gaulle”. Odabir pjesme nosi i simboličku težinu, budući da je Aznavour bio francuski umjetnik armenskog podrijetla, čime je dodatno naglašena povezanost Francuske i Armenije tijekom ovog susreta.

