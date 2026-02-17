Naši Portali
MJESTO HRABRIH LJUDI

Politička nepogoda u liku i djelu skandaloznog banjalučkog gradonačelnika gurnula ih je u prvi plan, istražili smo kako se živi u najvećoj općini u Hrvatskoj

Autor
Vladimir Barišić
17.02.2026.
u 12:32

Od ukupno 184 učenika, njih više od stotinu svakodnevno putuje u školu. No nakon osnovnog obrazovanja, u srednju školu uglavnom odlaze u druge gradove

"Stavi jednu moju sliku u novine, da se vidi da ovdje ima ljudi", dobacio mi je jedan čovjek s osmijehom na licu, vozeći se na biciklu kad me ugledao, dok sam istodobno mobitelom snimao nekoliko fotografija pustih, kišnih ulica Gračaca, čekajući kolegu Šimu Zelića, fotoreportera s kojim sam došao u općinu Gračac napraviti reportažu o životu ljudi u ovom dijelu Hrvatske. No, osmijeh čovjeka koji je na biciklu prošao kraj mene ne može se preslikati na cijeli Gračac, koji tridesetak godina nakon završetka rata jednostavno ne izgleda dobro.

Za Gračac i cijeli ovaj kraj uglavnom se čuje kada se dogodi neka vremenska nepogoda ili pak politička nepogoda u liku i djelu banjalučkog gradonačelnika koji je nedavno u ovom kraju održao skandalozni govor nakon kojeg se vratio u BiH, a ljude ovdje ostavio u problemu. Život u Gračacu, najvećoj općini u Hrvatskoj, koja se prostire na gotovo tisuću četvornih kilometara, obuhvaća desetke naselja i zapravo skriva brojna prirodna bogatstva, gotovo 31 godinu nakon rata ne izgleda sjajno. Uglavnom nema posla, sve je manje mladih i nema života. Zatvoreni poslovni prostori, slika napuštenih kuća na svakom koraku, poneki zadimljeni kafić, rijetki ljudi na ulicama. Okolna mjesta u kojima je tek poneki stanovnik ili više nema nikoga tužna je realnost. Situacija ovdje mogla bi se preslikati i na mnoge druge krajeve Hrvatske.

Ključne riječi
poljoprivreda stočarstvo Gračac Draško Stanivuković

