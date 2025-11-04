Tisuće eura za povratak u ratnu zonu? Njemačka pokrenula nesvakidašnju mjeru za Afganistance

Njemačka vlada pokrenula je neobičnu mjeru prema Afganistancima koji imaju pravo na ulazak u zemlju: novčanu naknadu u zamjenu za dobrovoljno odustajanje od svojih zahtjeva za prihvatom. Cilj je smanjiti pritisak na sustav i smjestiti osobe u ograničenim kapacitetima prije kraja godine.

Ponuda se odnosi na dvije skupine Afganistanaca: oko 60 osoba koje spadaju u kategoriju ljudi s ugroženim ljudskim pravima te dodatnih 600 osoba uključenih u drugi program prihvata. Njemačka organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) upozorava da prihvaćanjem ponude osobe gube sva buduća prava i potraživanja prema njemačkoj vladi. Financijski uvjeti su značajni, ali daleko od luksuznih: samohrana žena u Pakistanu dobila bi 1.500 eura jednokratno, plus dodatnih 5.000 eura za 'novi početak'. Obitelji bi, prema planu, dobile proporcionalno veće iznose, prenosi FOCUS.

Osim novca, ponuda uključuje i pomoć u dobivanju izlaznih dokumenata, medicinsku skrb te tromjesečni smještaj i prehranu po povratku u Afganistan, uz psihosocijalnu podršku. Njemačko Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da ne može završiti sve postupke prihvata do kraja godine zbog velikog broja Afganistanaca koji čekaju u Pakistanu i drugih administrativnih izazova. Ponuda novca zamišljena je kao način da se olakša situacija i spriječi neregularan boravak ili produljenje čekanja.

Humanitarne organizacije, poput Kabul Luftbrücke, kritiziraju ovu mjeru, ističući da iznos novca ne pokriva ni troškove koje osobe već imaju da bi pobjegle iz Afganistana. Neke pogođene osobe odbile su ponudu, naglašavajući da im novac ili hrana ne mogu nadoknaditi sigurnost koju traže i nemogućnost povratka u domovinu. Njemačka inicijativa pokazuje koliko su složeni migracijski i humanitarni problemi u regiji. Dok vlada pokušava smanjiti pritisak na sustav i ubrzati procedure, pogođeni Afganistanci suočeni su s teškim izborom između novčane pomoći i osnovne sigurnosti. Ova mjera otvara i etička pitanja o vrijednosti novca u usporedbi s ljudskim pravima i zaštitom života.