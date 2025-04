Thompsonov koncert: Taj je ogromni interes kombinacija glazbenog ukusa, društvene relevantnosti i domoljublja

Thompsonov je koncert doista nesvakidašnji, izvanredni događaj prije svega – a za neke i samo – zbog ogromnog interesa kakav dosad nije uspio pobuditi nijedan izvođač, ni bend, ni solist. Naravno da se trebamo zapitati za razloge takvog zanimanja domaće publike koja će činiti ogromnu većinu slušatelja na hipodromu i oko njega. Jasno je da ono može biti potaknuto trima motivima: glazbenim, društvenim i/ili političkim. Najintrigantniji je pritom ovaj posljednji. Jesu li se Thompsonovu zovu odazvale stotine tisuća Hrvata, većinom, čini se, mladih, zbog toga što ih privlači njegovo koketiranje s ustaštvom, njegovo otvoreno provociranje uzvikivanjem "za dom spremni"? Teško je prihvatiti takvu mogućnost iz najmanje dva razloga.

Prvi je, rekao bih, vrlo tužan. Sumnjam, naime, da većina te mladenačke većine ima nekog pravog pojma o tome što je ustaštvo i što zapravo simbolizira ZDS. Poznavanje povijesti u generaciji koja je sada u školskim klupama ili ih je napustila prije nekoliko godina općenito je loše, a novije povijesti katastrofalno. Mnogima od njih ZDS može biti nešto što je gotovo zabranjeno, pa to izvikuju samo pravi frajeri koji se tako suprotstavljaju establišmentu. A možda im ne znači čak ni to. Drugi je razlog zašto je teško prihvatiti desničarenje kao pobudu odlaska na Thompsonov koncert to da kada bi tristo ili više tisuća Zagrepčana bilo desničarski opredijeljeno, onda bi Zagrebom vladao Domovinski pokret ili Suverenisti, a ako ne, onda barem HDZ. Usprkos tome što mladi ne izlaze prečesto na izbore, ipak bi ta masa desničara morala ostaviti traga u biračkom tijelu glavnoga grada, a to nije slučaj.

Dakle, poticaj za odlazak na koncert ipak je prije svega kombinacija glazbenog ukusa i društvene relevantnosti, u smislu: idu svi, pa moram i ja. Ako ima politike, onda se ona svodi na domoljublje, što nikako nije isto što i desničarstvo. Ne želim ocjenjivati Thompsonov opus, jer se o ukusima ne raspravlja, ali matematički je izvjesno da dobar dio njegovih slušatelja puni i Arenu kada u njoj nastupaju Aleksandra Prijović ili drugi izvođači sa svojim repertoarom u stilu "Gas, gas". Teško bi to bilo objasniti politikom ili ideologijom. Jedino ukusom koji pada na ono jeftino.

