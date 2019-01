Teško bolesnoj ženi nisu stigli nalazi jer nema dovoljno poštara

Nakon što je danima čekala dostavu pošte koja joj je trebala uručiti nalaz i snimke pretraga, teško bolesna Istrianka sama se zaputila u Rijeku po njih, prenosi Glas Istre.

Naime, nalazi koje je oboljela žena čekala, poslani su 30. prosinca iz poliklinke u Rijeci, a s obzirom na to da je od toga prošlo više od deset dana, postavlja se pitanje gdje su završili sporni nalazi. Teško bolesna žena kojoj je svaki potraćeni dan itekakva prijetnja za život, svakodnevno je zvala polikliniku, no sestra joj je stalno ponavljala kako je nalaz poslan 30. prosinca i da je to sve što znaju.

- Moja kćerka je teško bolesna, a nalaz koji je poslan iz Rijeke i s kojim hitno treba na operaciju u Zagreb još uvijek nije došao na našu adresu. Iz riječke poliklinike su nam potvrdili da je poslan još 30. prosinca 2018., ali u pulskoj pošti su rekli da jednostavno nemaju dovoljno poštara i da zbog toga pošiljka kasni - rekao je otac oboljele, Ilija Guberina.

Najzanimljivije od svega je što su u pošti rekli kako pošiljka kasni jer nemaju dovoljan kapacitet poštara. Kako više nije mogla čekati, sama se zaputila u Rijeku po nalaz i snimke, kako bi kasnije mogla nastaviti za Zagreb na operaciju.

>>Pogledajte video: Opljačkana pošta u Zagrebu