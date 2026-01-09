Optužnica nakon tri desetljeća: Terete 72-godišnjaka za ratne zločine u Banovini

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv 72-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

- Okrivljenika se optužnicom tereti da je 8. ožujka 1992. u mjestu Banska Selnica, tijekom trajanja oružanog sukoba hrvatske vojske s JNA i srpskim paravojnim formacijama, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritnja, pogodio i usmrtio civila koji se nalazio na polju - navodi DORH.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sudu podnijelo je sudu prijedlog da mu se produlji istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od bijega, opasnosti da bi mogao počiniti teže kazneno djelo i zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.