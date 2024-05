Teške riječi lete među Suverenistima, Penava ponavlja kako su za njih sve opcije otvorene

* Žetonom godine nazvao je Marijan Pavliček stranačku kolegicu Vesnu Vučemilović koja je jučer dala ostavku na sva mjesta u Hrvatskim suverenistima. Ona mu je uzvratila da je dvostruki žeton

* Ivan Penava ponovio je jučer kako su Domovinskom pokretu sve opcije prihvatljive, pa i novi izbori

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

8:40 U NSB-u je u tijeku sjednica Vlade. Pratite je OVDJE.

8:35 "Nečuvena dekonstrukcija iz Mosta! Upozoravam: jednom zajamčena ustavna jamstva manjina ne mogu se na ovaj način oduzeti", na Facebooku je napisao Branko Smerdel nakon prijedloga Mosta o referendumu na kojem bi se odlučivalo o manjinama, odnosno o tome da oni više ne mogu glasati o imenovanju vlade i donošenju proračuna, ali bi zauzvrat dobili pravo veta na zakone koji se tiču pripadnika manjina. Više o tome OVDJE.

8:00 "Sve je otvoreno. Sve opcije su otvorene, razgovara se sa svim stranama s puno uvažavanja, bez ucjenjivanja", rekao je jučer Ivan Penava u Borovom selu na obilježavanju 33. obljetnice pogibije dvanaest redarstvenika. Kazao je i kako su oni za opciju konstrukcije vlade ali i za opciju novih izbora.

6:00 Vesna Vučemilović podnijela je jučer neopozivu ostavku na sve dužnosti u Hrvatski suverenistima, što se nije svidjeli ostalim u stranci, pa ni Marijanu Pavličeku koji joj je rekao da su mandate dobili na antikorupcijskoj platformi. Na pitanje što ako je izbace iz stranke Vučemilović je odgovorila. "Ako žele, neka me izbace, to je njihovo pravo", rekla je za Dnevnik Nove TV. Komentirala je i izjavu da je "žeton godine". "To je retorika koja nije primjerena i neosnovana je, ali sve je počelo onom mojom izjavom da ja ne dozvoljavam nikome da pregovara u moje ime sa strankama ljevice i očito to nekima nije dobro sjelo", tvrdi te ističe: "Ja sam vrlo jasno rekla s kim ne želim i neću, nakon toga sam postala žeton, ali ja od svojih principa ne odustajem". Nešto ranije poručila mu je da je dvostruki žeton.

