'Jedan od uhićenih profesora vodio je gradski SDP. Ispada da smo Nina i ja u problemu, a on je iz SDP-a'

Nastavljaju se pregovori oko sastavljanja saborske većine i nove hrvatske vlade, a danas će predstavnici HDZ-a, koji je na izborima osvojio 61 mandat, s članovima Domovinskog pokreta razgovarati u Vukovaru. U Vukovaru je premijer Andrej Plenković dao i izjavu za medije, a uvodno se osvrnuo upravo na pregovore s DP-om.

"Očekuje se nastavak razgovora. Idemo prema približavanju stajališta i pronalaženju rješenja. Cijeli je niz tema, nije baš takva faza da sve elaboriramo javno. Mislim da će nam trebati još nekoliko dana, danas je svečani dan, došli smo iskazati poštovanje Vukovarcima, a kako je to dobra prigoda, nastavit ćemo razgovore", kazao je Plenković o razgovorima s Domovinskim pokretom. Na dodatna pitanja novinara o pregovorima, kazao je da "nema ništa novog od jučer".

Most je nedavno predložio referendumom o tome da zastupnici manjina više ne mogu glasati o imenovanju vlade i donošenju proračuna, ali bi zauzvrat dobili pravo veta na zakone koji se tiču pripadnika manjina. Plenković kaže da je to "jako loša ideja" i da je on odbacuje. Ne planira se, kaže, uopće baviti time.

"Mislim da je Smerdel ispravno reagirao. Imamo dvije vrste stranaka – one koje su tu od početka, od '89., '90. i koje su prošle sve faze političkog i pravnog sazrijevanja Republike Hrvatske te su svjesne okolnosti donošenja Ustava, kako su regulirana prava manjina, zašto je to tako… U te stranke se ubraja HDZ. Postoje ove svježije stranke poput Mosta koje pokazuju da nemaju nikakvu relaciju i onda lakonski dolaze pred mikrofone i nastoje razmontirati hrvatske pravne stečevine, koje su tu s nama i bit će. Ja ih razumijem politički, ali to nije dobro za njih. Pokazuju da još nisu sazreli", kazao je.

Osvrnuo se i na svoje jučerašnje komentare, vezane uz akciju EPPO-a na Geodetskom fakultetu, da istraživačko novinarstvo nije kada ti netko prenese informacije pa ih ti objaviš. "Nakon naše presice, reagirali su HND i jedna medijska kuća, što ne razumijem. Nikog nisam osobno spomenuo, mislio sam na sustav lifranja informacija", kazao je, dodajući da mu je "žao što se netko pronašao u tome". "Ono što sam ja rekao, to je istina, to znaju svi. Ta praksa je loša, nedobra, nekvalitetna, ruši se presumpcija nevinosti, dovodi do medijskih osuda..."

Dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića. "Kršitelj Ustava kaže da sam se ja vratio u ustavne okvire?" zapitao je ironično Plenković, koji se osvrnuo na današnje priopćenje predsjednika Republike. Naime, danas su iz Ureda predsjednika poručili da će potpisati rješenje prema kojem Daniel Markić ostaje na čelu SOA-e do imenovanja novog ravnatelja, a najduže na rok do dva mjeseca. U priopćenju su ocijenili pohvalnim što je premijer Plenković "svoje postupanje vratio u ustavne okvire, te što je opet svjestan da mora surađivati s predsjednikom Republike kako to propisuju hrvatski Ustav i zakoni".

"Kršitelj Ustava kaže da sam se ja vratio u ustavne okvire? Ne, on je propustio imenovati Markića na puni mandat, kako smo mu predložili prije dva mjeseca. Mi smo predložili gospodina Markića koji je na tom poslu već dva mandata, on to nije htio. Sad smo u fazi gdje mu kao tehnička vlada ni ne možemo dati puni mandat, već samo da bude vršitelj dužnosti", kazao je Plenković o Milanoviću.

Dotaknuo se potom iznova afere na Geodetskom fakultetu. "Danas je čak bio članak u Večernjem listu iz kojega je potpuno jasno da se radilo o navođenju istražitelja EPPO-a od čovjeka iz Porezne uprave. Čak su i oni sami vidjeli po svim informacijama da je riječ o državnom novcu", kazao je.

Naglasio je kako EPPO konstantno traga za nekim nedostatkom ili poveznicom kako bi proširio svoju nadležnost. "Oni traže neku kuku da na nju zakače svoju nadležnost. Nakon potresa se dogodilo hitno 3D snimanje, a oni svoju nadležnost nalaze u tom je li eventualno trebalo ili nije trebalo dosnimavanje, to se ne zna još. To će se vidjeti kad vještaci kažu je li trebalo nešto dodatno snimati ili nije", rekao je.

Ponovio je da je njemu važno da se otkriju nepravilnosti ako ih je bilo. "Nitko od nas nije više zainteresiran za progon korupcije. Mi želimo da se istraži, samo smo upozorili na vrijeme, oni su rekli ono što mi tvrdimo – novac koji je iskorišten za 3D snimanje nije iz europskog proračuna, nego iz hrvatskog. To je pitanje za DORH i USKOK, gdje oni tu vide svoju nadležnost. Četiri institucije rekle su da je to novac iz državnog proračuna, a ne europskog. Svejedno, ako se netko okoristio, za to mora odgovarati", poručio je.

Osvrnuo se i na postignuća Ivana Penave na poziciji gradonačelnika Vukovara. "Mislim da se gradonačelnik trudi, kao i svaki gradonačelnik, a mi mu kao Vlada, u mjeri u kojoj možemo, pomažemo na realizaciji brojnih projekata. Fond za grad Vukovar u mojoj Vladi povećan je za 100 posto. Ne znam ima li ijednog segmenta gdje Vlada nije dala ruku da Vukovarcima bude bolje", rekao je. Na upit novinara "može li onda na taj način Vukovar voditi bilo tko", Plenković je kazao: "To ste vi rekli."

Komentirao je i ideju o velikoj koaliciji s SDP-om. "A kako, kako ćete koalirati? Imate SDP koji je, ne znam čime izazvan, sveo svu svoju retoriku na borbu protiv korupcije. Evo ovaj slučaj Geodetskog fakulteta. Jedan od tih profesora jučer uhićenih, nećemo spominjati imena, vodio je gradsku organizaciju SDP-a u Velikoj Gorici prije šest, sedam godina. To svi prešućuju. Kad ja kažem korumpirani SDP, ne govorim napamet, nisu sigurno svi. Ali im vraćam. Ako oni godinama mogu govoriti da su u HDZ-u lopovi, onda će slušati isto. Imaju primjera koliko hoćete", rekao je.

"Ovako ispada da smo ja ili Nina u nekom problemu, a ovaj je iz SDP-a. A oni cijelu kampanju nastavljaju veliku difamirajuću kampanju. Kako ćemo, u koju koaliciju da idemo? Vi u koaliciji morate biti pristojni, morate tražiti zajedničke, dodirne točke. Nakon izbora 2020. kad smo formirali vlast nakon razgovora s Čačićem i Štromarom, kad smo imali 76 mandata, moj prvi potez bio je da pozovem lidere oporbe, ne u Slovensku, nego u Banske dvore na političke konzultacije. Oni su svi do jednog odbili doći i posvetili četiri godine brutalnim napadima na nas, još su fizički rasturali inventar u sabornici. Ako vam stalno govore da ste lopov, korumpirani, da morate u zatvor, ne ide to tako", zaključio je.

Inače, u povodu obilježavanja Dana grada održala se svečana sjednica Gradskog vijeća Vukovara na kojoj je sudjelovao predsjednik tehničke Vlade Andrej Plenković. Zanimljivo, Plenkovića, ali ni ostalih ministara u Vladi RH, u vukovarskoj gradskoj upravi nije bilo od 2020. godine, kada je današnji šef DP-a Ivan Penava napustio HDZ i osnovao tada Nezavisnu listu Ivan Penava.

Od tada se svaki dolazak Plenkovića i njegovih ministara svodio na posjete Memorijalnom groblju ili nekoj od institucija u gradu. Iako to nitko neće reći, očigledno je kako su postizborni razgovori oko slaganja saborske većine, u kojoj je HDZ-u za većinu iznimno bitan Domovinski pokret, "natjerali" Plenkovića da dođe na sjednicu Gradskog vijeća u Vukovaru.

