Još jedna besana noć za Međimurce: 'Rekordi Mure su ponovno srušeni. To je najviše ikad zabilježeno'

Međimurci su proveli još jednu besanu noć, najkritičnije je u Murskom Središću, a problemi su i u Svetom Marinu na Muri gdje žurne službe pokušavaju zaustaviti dotok vode u kuće budući da je Mura ponovo dosegla rekordan vodostaj, a Drava je imala veliki dotok vode iz Slovenije i Austrije. Ravnateljstvo Civilne zaštite izvijestilo je da je u nedjelju u podne uvedeno izvanredno stanje obrane od poplava zbog porasta vodostaja Save na 923 centimetra na mjerodavnom vodomjeru Rugvica s tendencijom daljnjeg porasta. To stanje i dalje na snazi iako je voda počela padati.

8:02 - Zbog izlijevanja rijeke Drave, samo za osobna vozila dopušten je prijelaz preko GP Dubrava Križovljanska, teretni promet preusmjeren je na GP Macelj i Trnovec, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog auto-kluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. U Gorskom kotaru, Lici i Dalmaciji ponegdje ima i magle.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u smjeru mora. Na pojedinim dionicama i povremeno se vozi u kolonama u pokretu sa kratkotrajnim zastojima u smjeru mora, izvijestili su.

Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina, gdje je kolona duga dva kilometra i Jankomira u smjeru naplatnih postaja Lučko (prema moru).

Na A2 Zagreb-Macelj, A6 Rijeka-Zagreb i Istarskom ipsilonu nema gužvi i zastoja.

U prekidu je katamaranska linija 9141 Pula-Zadar.

7:49 - Vodostaj Save na vodomjeru Rugvica dosegnuo je 950 centimetara noćas oko 3 sata i od onda je u laganom opadanju, rekao je u ponedjeljak ujutro Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda, koji očekuje da vodostaji na tom području tijekom ponedjeljka više neće rasti. „Odnosno očekujemo opadanje Save od Rugvice do Dubrovčaka“, rekao je Novosel u Jutarnjoj kronici Hrvatskog radija.

Unatoč izvanrednim mjerama obrane od poplave, uvedenim u nedjelju u podne, kaže da je sadašnja situacija u Rugvici, općini 20-ak kilometara jugoistočno od Zagreba, nešto bolja od one iz 2010. kada je vodostaj rijeke dosegnuo čak 980 centimetara. Tamo imamo i nešto rekonstruiranih nasipa, na žalost nisu svi, pa se na desetak mjesta, i sa desne i sa lijeve strane Save, moralo raditi nadvišenje u dužini od 50 do 150 metara. "Očekujemo da vodostaji na tom području više neće biti u porastu tijekom ponedjeljka, odnosno očekujemo opadanje od Rugvice do Dubrovčaka“, kazao je Novosel, dodajući da su linije obrane od poplave postavljene i da ih treba samo kontrolirati.

Procijenio je da će „sigurno“ biti nekih procjeđivanja, podvira, koje treba žurno sanirati u iduća 24 sata i onda se nada da će i to područje proći bez ugroza od poplave. Novosel navodi da je izvanredno stanje obrane od poplava, osim u Rugvici, uvedeno i za velikogoričko, odnosno područje općine Orle. Sava kod Zagreba je u opadanju, vodostaj rijeke opao je oko jedan metar.

7:46 - "Danas su rekordi Mure ponovno srušeni jer je 543 centimetra trenutno vodostaj rijeke Mure kod Murskog Središća. To je najviše ikad zabilježeno", rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec za Hrvatski radio te dodao da su također pratili situaciju na rijeci Dravi koja je cijeli dan imala veliki protok vode iz Austrije i Slovenije i visoke vodostaje.

Zbog toga je, kaže, ekipa stanovnika, mještana i dobrovoljnih vatrogasnih društava radila cijele noći na učvršćivanju nasipa kod naselja Pušćine i Gornji Hraščan u općini Nedelišće kako se ne bi ponovio najgori scenarij od prije 10 godina. Sinoć je bio i stanak s donjomeđimurskim načelnicima općina s obzirom na visoki vodostaj rijeke Mure kod Goričana, gdje se Mura ulijeva u Dravu.

"Na rijeci Muri imali smo desetak potencijalno ugroženih kuća. One su bile zaštićene zečjim nasipima, vrećama s pijeskom i to smo prevenirali na području Murskog Središća, Svetog Martina na Muri i Poturena, no, za sada nema većih problema, ali ima manjih šteta koje će se vrlo brzo sanirati", izvijestio je.

Što se tiče općine Nedelišće i rijeke Drave, dodao je, sjećamo se svi velike katastrofe iz 2014. i činimo sve, pušemo i na hladno da se to ne dogodi. "U međuvremenu se izgradilo dosta nasipa, a neki dijelovi sad su se učvrstili kako se velike količine vode koje sada dolaze i slijevaju ne bi probile. Sada treba kontrolirati, dokle god je visoki vodostaj, kompletnih preko 50 kilometara nasipa uz rijeku Muru i Dravu što čine volonteri i vatrogasci", rekao je Posavec.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan rekao je da još uvijek drže sve pod kontrolom.

"Još uvijek držimo sve pod kontrolom, nije se dogodilo da nam je negdje probilo u dio naseljenog mjesta, i gospodarski objekti nisu ugroženi. Trenutačno imamo na raspolaganju 118 vatrogasaca koji još uvijek utvrđuju nasipe i izgrađuju nove, pojačavaju ih, baš zbog mogućnosti dolaska vodenog vala kojeg očekujemo sutra, tijekom dana", rekao je.

Dodao je da su dosad potrošili oko 65.000 vreća s pjesmom, a građevinska mehanizacija pojačava nasipe, u okruženju od sedam kilometara.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su u proteklih šest godina rekonstruirali i nadogradili 225 kilometara nasipa, 75 kilometara nasipa u ovom trenutku ojačavamo gradimo ili nadvisujemo i na taj način se prilagođavamo klimatskim promjenama i rekordnim vodostajima. "Problem je što svi vidimo da je dinamika procesa kilmatskih promjena toliko brza, to se događa i u drugim državama, da rijetko koja država uspijeva tako brzo dizati sustave , a i obrane od poplava s obzirom na to koliko bilježimo ekstremne hidrološke prilike", kazao je Đuroković.

7:29 - Na mjernoj postaji Botovo izmjeren je noćas u 3 sata vodostaj od 587 centimetara, koji se izjednačio s rekordom iz rujna 2014. godine.

7:24 - U Koprivničko-križevačkoj županiji vrhunac vodenog vala očekuju danas, rečeno je na izvanrednoj koordinaciji proširenog sastava Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na temu provedbe mjera obrane od poplava i aktualnog stanja na području županije uzrokovanih porastom vodostaja rijeka Drave i Mure te vezanih vodotokova. Direktor VGO-a Hrvatskih voda za područje Mure i gornje Drave Milan Rezo rekao je da se očekuje rekordni vodostaj u Podravini. " Spoj rijeka Mure i Drave nas naravno brine, no činimo sve kako bi se sve iskontroliralo. Na mjernoj stanici u Botovu je izmjereno 530 centimetara, a očekuje se ukupno najviši val na 650 centimetara što znači da i u tom najvišem vodostaju imamo još jedan metar i 20 centimetara do vrha nasipa Repaš - Botovo. Branimo i dijelove naselja do kojih bi voda mogla doći ili već dolazi zaobilazno, gradimo treću liniju obrane prema romskom naselju i Dravskoj ulici i prema potoku Gliboki. Osigurali smo 100.000 vreća, gradimo zečje nasipe i pratimo razvoj situacije. Pozivam sve stanovnike da ostanu mirni", istaknuo je jučer direktor Rezo.

7:09 - U Murskom Središću zabilježen je jutros u 5 sati novi rekordni vodostaj rijeke Mure od čak 543 centimetra. U 6 sati pao je za jedan centimetar. Cijelu noć vatrogasci su dežurali. U Pušćinama u Međimurju vodostaj rijeke Drave pao je za desetak centimetara, nakon što je noćas dosegao 366 centimetara.

6:51 - Hrvatske vode uvele su izvanredno stanje obrane od poplava na branjenom području međudržavne rijeke Mura i Drava, a vezano na vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Goričan s tendencijom daljnjeg porasta.

⚠️Hrvatske vode uvele su izvanredno stanje obrane od poplava na branjenom području međudržavne rijeke Mura i Drava, a vezano na vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Goričan s tendencijom daljnjeg porasta — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 6, 2023

6:10 - "Upravo smo na kruni nasipa iznad Strušca i Veleševca. Obilazimo sve ono što smo radili prethodnih dana i tijekom noći. Sada je tek vidljivo koliki silni napori su uloženi da se ovaj sustav održi i ljudi imovina zaštiti", kazao je rukovoditelj branjenog područja Velika Gorica iz Hrvatskih voda Krunoslav Prentašić.

"To su tisuće kubika materijala, tisuće vreća, na masu mjesta su bili potrebni takvi nekakvi dodaci, čisto da se sustav održi u nekom funkcionalnom stanju. Uspjeli smo u tome", dodao je.

"Voda pada kod Rugvice, ali to je jako neznatno. Rugvica je sad prije sat vremena počela padati s tim da smo mi i dalje u izvanrednim mjerama, i te mjere će trajati još neko vrijeme dok se vodostaj ne stabilizira", naglasio je Prentašić. "U ovim uvjetima to što je on počeo padati, ništa manja prijetnja nije, u odnosu dok imamo porast vodostaja", kazao je.

"Općina Orle je u redu zahvaljujući iznimnim naporima ljudi koji su dežurali. Područje Orla ima stari nasip koji nije rekonstruiran. Ima mana koje morama ovako rekonstruirati", kazao je.

"Prelijevanje na Jankomiru još nije stalo. U oteretnom kanalu Odra - Sava je sve prošlo bez posebnih tragova. Mi smo na vrijeme zaustavili promet, zatvorili ceste i prijelaze na vrijeme. Sada možemo čekati da vodostaj prođe i da ceste vratimo u funkciju", kazao je Prentašić

6:00 - "Trenutno je počela padati Sava. U pet sati je vodostaj pao za tri centimetra. "Sve što je napravljeno proteklih dana i noćas to je bilo sve pod kontrolom do jutra", kazo je načelnik općine Rugvica Mato Čičak.

5:55 - Trenutno je vrh vala u Rugvici i Prevlaci, selit će se dolje i to će trajati danima jer je Sava u tom dijelu spora objasnila je za Dnevnik HRT-a u nedjelju oditeljica Službe u sektoru za hidrologiju DHMZ Tatjana Vujnović. Naglasila je i kako su Drava i Mura počele opadati u Austriji, no da bi opale i u Hrvatskoj, njihova razina mora pasti i u Sloveniji.